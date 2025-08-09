प्रयागराज में गंगा-यमुना के कम हो रहे जलस्तर के बीच कानपुर ने छोड़ा पानी, फिर संकट की आशंका

यूपी के प्रयागराज में गंगा-यमुना के कम हो रहे जलस्तर के बीच कानपुर ने 2.41 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया है। इससे एक बार फिर बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। जिलाधिकारी ने बाढ़ और बारिश से बचाव के लिए एडवायजरी जारी कर दी है।

यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन एक बार फिर बाढ़ की आशंका को लेकर जिला प्रशासन तैयार है। शुक्रवार को कानपुर बैराज से दो लाख 41 हजार 852 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है जो दो दिन में प्रयागराज आ सकता है। अफसरों का कहना है कि कम होते जलस्तर से फौरी तौर पर राहत दिख रही है, लेकिन आने वाले समय में एक बार फिर बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है, जिसे लेकर तैयारी पूरी है। इस बीच जिलाधिकारी ने बाढ़ और बारिश से बचाव के लिए एडवायजरी जारी कर दी है।

गंगा-यमुना का जलस्तर शुक्रवार को तेजी से कम हुआ। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो शुक्रवार सुबह आठ बजे पौने दो मीटर गंगा का जलस्तर कम हुआ तो वहीं एक मीटर यमुना के जलस्तर में कमी रिकार्ड की गई। फाफामऊ में सुबह आठ बजे गंगा का जलस्तर 82.46 मीटर रिकार्ड किया गया जो गुरुवार सुबह की तुलना में 173 सेंटीमीटर कम हो गया। छतनाग में गंगा का जलस्तर 82.02 मीटर रिकार्ड किया गया, जो गुरुवार की तुलना में 139 सेंटीमीटर कम हो गया। नैनी में यमुना का जलस्तर 83 मीटर रिकार्ड किया गया। जो कि 108 सेंटीमीटर कम हुआ है। एडीएम वित्त एवं राजस्व विनीता सिंह का कहना है कि शुक्रवार को कानपुर बैराज से दो लाख 41 हजार 852 क्यूसेक और हरिद्वार बैराज से 14351 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है।

डीएम की नागरिकों से अपील डीएम मनीष कुमार वर्मा ने बाढ़ के दौरान व बाद में क्या करना है, इसकी एडवायजरी जारी की है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान पानी में न जाए, किसी भी प्रकार की जल क्रीड़ा न करें। बाढ़ की चेतावनी प्राप्त होते ही खुद को और अपने पड़ोसियों को सतर्क कर सुरक्षित स्थानों पर जाएं। सबसे पहले गर्भवती महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांगों और बीमार व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने पर ध्यान दें।

हालात 1658 परिवार बाढ़ राहत शिविरों में रह रहे हैं

6588 लोग राहत शिविरों में अभी भी ठहरे

16 गांवों का संपर्क अब तक मुख्य मार्ग से टूटा