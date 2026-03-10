Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

कानपुर में नॉनवेज खाने पर पुजारी की पिटाई के मामले में नया ट्विस्ट, पुलिस ने शांतिभंग में किया चालान

Mar 10, 2026 01:18 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर
share Share
Follow Us on

कानपुर में सोशल मीडिया पर नॉनवेज खाते हुए पुजारी की कथित तस्वीर वायरल होने के बाद मंदिर परिसर में विवादास्पद घटना सामने आई। रविवार रात भूतेश्वर मंदिर में आक्रोशित श्रद्धालुओं ने गोलू पंडित की पिटाई कर दी। जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।

कानपुर में नॉनवेज खाने पर पुजारी की पिटाई के मामले में नया ट्विस्ट, पुलिस ने शांतिभंग में किया चालान

Kanpur News: यूपी के कानपुर में नॉनवेज खाते हुए फोटो वायरल होने के बाद श्रद्धालुओं द्वारा पीटे गए आवास-विकास के भूतेश्वर मंदिर के कथित पुजारी का पुलिस ने शांतिभंग में चालान कर दिया है। पुलिस के मुताबिक न तो पिटाई के शिकार बने पुजारी ने कोई शिकायत की न ही पीटने वालों की ओर से कोई तहरीर दी गई। ऐसे में शांतिभंग में चालान कर उसे छोड़ दिया गया है।

केशवपुरम के रहने वाले कथित पुजारी गोलू पंडित का कुछ दिनों पहले नॉनवेज खाते हुए पुराना फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। आक्रोशित लोगों ने रविवार रात गोलू को मंदिर में देखकर उसे पीटना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि गोलू भी कभी-कभी मंदिर आकर पूजा-पाठ कराता था। उसके द्वारा मांसाहार करने से लोगों की भावनाएं आहत हुईं। कुछ आक्रोशित लोगों ने गोलू की पिटाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो और नॉनवेज खाते फोटो की पुष्टि नहीं करता है। मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस किसी तरह भीड़ से मुक्त कराकर गोलू को थाने लाई थी। पुलिस ने गोलू का शांतिभंग में चालान कर दिया। रावतपुर इंस्पेक्टर कमलेश राय ने बताया कि गोलू भूतेश्वर मंदिर के पुजारी का बेटा है।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में शंकराचार्य के कार्यक्रम को मिली अनुमति, लेकिन 26 शर्तें भी लागू

दरअसल, मांसाहारी भोजन करते हुए कथित तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कुछ लोगों की भीड़ ने मंदिर के पुजारी पर हमला कर दिया था। पुलिस के अनुसार यह घटना रविवार रात भूतेश्वर मंदिर की है। वहीं, वायरल तस्वीर को लेकर करीब 50-60 लोग मंदिर परिसर के बाहर जमा हो गए और पुजारी से स्पष्टीकरण मांगने लगे। जब पुजारी ने मंदिर परिसर से बाहर जाने से इनकार किया तो भीड़ के कुछ लोग मंदिर में घुस गए और उन्हें बाहर खींचकर तस्वीर के बारे में पूछताछ करने लगे। इसी दौरान बहस बढ़ गई और कुछ लोगों ने पुजारी को थप्पड़ मारते हुए कथित तौर पर उनकी पिटाई कर दी।

ये भी पढ़ें:VIDEO: बारातियों का सड़क पर हुड़दंग, गाड़ी की बोनट पर चढ़कर उड़ाए नोट, लगा जाम

पुजारी का शांतिभंग में चालान

नॉनवेज खाते हुए फोटो वायरल होने के बाद श्रद्धालुओं द्वारा पीटे गए आवास-विकास के भूतेश्वर मंदिर के कथित पुजारी का पुलिस ने शांतिभंग में चालान कर दिया है। पुलिस के मुताबिक न तो पिटाई के शिकार बने पुजारी ने कोई शिकायत की न ही पीटने वालों की ओर से कोई तहरीर दी गई। ऐसे में शांतिभंग में चालान कर उसे छोड़ दिया गया है।

बदनाम करने के लिए शेयर की गई फोटो

इस मामले में प्रशांत गिरी ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग उन्हें मंदिर से हटाना चाहते हैं। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल की गई तस्वीर या तो पुरानी है या उन्हें बदनाम करने के लिए छेड़छाड़ कर साझा की गई है।

ये भी पढ़ें:VIDEO: 150 की स्पीड से दौड़ाई कार, बिग बॉस फेम अनुराग की लाइव सुसाइड की कोशिश
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Kanpur Kanpur News Kanpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |