पूर्व सांसद के ऐलान से फिर गरमाई कानपुर की सियासत, राज्यमंत्री भी बैठ सकती हैं धरने पर

UP Politics: कई दिन से शांत रही कानपुर देहात की राजनीतिक रार एक बार फिर से बड़ा रूप ले सकती है। दरअसल, अकबरपुर इंस्पेक्टर को अब तक न हटाए जाने से नाराज पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी ने दो सितंबर से एसपी कार्यालय पर धरने का एलान किया है। इसको लेकर उन्होंने डीएम को पत्र भेजकर अनुमति भी मांगी है। वहीं उन्होंने धरने में राज्यमंत्री के भी बैठने की बात कही है। राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि ऊपर बात चल रही है। उम्मीद है कि धरने की जरूरत न पड़े, लेकिन यदि धरना देना पड़ा तो वारसी अकेले नहीं, हम भी साथ बैठेंगे। उन्होंने कहा कि जब जिले भर के सब बदल गए तो आखिर इंस्पेक्टर क्यों नहीं हटेंगे?

अकबरपुर नगर पंचायत के बदलापुर में सड़क निर्माण के विवाद में भाजपा कार्यकर्ता पर मुकदमा दर्ज होने के बाद राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला अकबरपुर इंस्पेक्टर सतीश सिंह को हटाने को लेकर 24 जुलाई को थाने में धरने पर बैठ गईं थीं। बाद में एसपी के जांच के बाद 24 घंटे में इंस्पेक्टर को हटाने के आश्वासन पर धरना खत्म हुआ था। इस मामले में रविवार को पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी ने डीएम को पत्र लिखकर इंस्पेक्टर को 36 दिन बाद भी न हटाए जाने पर एसपी कार्यालय पर धरना देने की अनुमति मांगी है।

पूर्व सांसद ने बताया कि इंस्पेक्टर दो साल से सदर कोतवाली में तैनात हैं और इन पर तमाम आरोप हैं। बताया कि धरने वाले दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी व एसपी कानपुर देहात ने 24 घंटे में इंस्पेक्टर को हटाने का आश्वासन दिया था। इसके बाद भी इंस्पेक्टर के न हटने पर कुटुम्ब परिवार की बैठक बुलाई थी। इसी बीच 27 जुलाई को मुख्यमंत्री के ओएसडी बघेल जी ने उन्हें फोन करके कुटुम्ब परिवार की बैठक निरस्त करने और 27 जुलाई को शाम चार बजे तक इंस्पेक्टर के हट जाने की बात कही थी।

अब विधानसभा क्षेत्र की जनता से हम लोगों को ताने मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पास धरने पर बैठने के अलावा कोई मार्ग नहीं बचा है। इसके लिए दो सितंबर सुबह 11 बजे से एसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी है। वहीं, दूसरी ओर राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि इंस्पेक्टर क्यों नहीं हटेंगे, जब जिलेभर के सब बदल गए। उम्मीद है कि धरने की जरूरत न पड़े। अगर धरना हुआ तो वह भी वारसी जी के साथ बैठेंगी।