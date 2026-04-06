कानपुर में दारोगा ने अपना दल के नेता को जड़ा तमाचा, हवालात में भी किया बंद

कानपुर में एक दारोगा ने अपना दल (एस) युवा मंच के पूर्व जिलाध्यक्ष की कार का चालान कर दिया। अगले दिन जब पूर्व जिलाध्यक्ष शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो दारोगा ने तमाचे जड़कर हवालात में बंद कर दिया। सूचना पर भाजपा विधायक समर्थकों के साथ थाने पहुंचे और जमकर हंगामा किया।

यूपी के कानपुर के बिल्हौर थाने में तैनात दारोगा शिवम तोमर ने अपना दल (एस) युवा मंच के पूर्व जिलाध्यक्ष की कार का चालान कर दिया। अगले दिन रविवार को जब पूर्व जिलाध्यक्ष शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो दारोगा ने तमाचे जड़कर हवालात में बंद कर दिया। सूचना पर भाजपा विधायक समर्थकों के साथ थाने पहुंचे और दरोगा को तत्काल हाजिर करने की मांग की।

पूर्व जिलाध्यक्ष सुभानपुर मुरादनगर निवासी उज्जवल कटियार ने आरोप लगाया कि वह शनिवार देर शाम को कानपुर से लौट रहे थे। ककवन रोड क्रॉसिंग के पास शिवम तोमर ने कार रोककर गलत ढंग से चालान कर दिया। उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी पार्टी के एक मंत्री को दी और रविवार को बिल्हौर थाने में दरोगा की शिकायत लेकर पहुंचे। आरोप है कि शिवम तोमर ने तमाचे जड़े और गाली-गलौज कर हवालात में बंद कर दिया।

इसके बाद पूर्व जिलाध्यक्ष के समर्थन में कई नेता और भाजपा विधायक राहुल बच्चा सोनकर पहुंचे। एसीपी बिल्हौर मंजय सिंह, इंस्पेक्टर अरौल जनार्दन यादव व इंस्पेक्टर बिल्हौर सुधीर कुमार ने किसी तरह विधायक को समझाकर मामला शांत कराया। मौके पर भारी पुलिस बल और पीएसी मौजूद रही। वहीं, डीसीपी वेस्ट एसएम.कासिम आबिदी ने बताया कि प्राथमिक जांच के बाद दरोगा शिवम तोमर को लाइन हाजिर कर आरोपों पर जांच बैठा दी गई है।

मंत्री ने उच्च अफसरों को फोन किया पीड़ित पूर्व जिलाध्यक्ष उज्जवल कटियार ने बताया कि पार्टी के एक मंत्री ने कानपुर कमिश्नरेट के उच्च अफसरों को फोन किया और विधायक भी नाराज हुए। तब जाकर उसे हवालात से छोड़ा गया। वह दरोगा की हरकत से आहत हैं। वहीं, एसीपी बिल्हौर मंजय सिंह के मुताबिक, एक युवक की कार का चालान दरोगा ने कर दिया, जिसको लेकर दारोगा और युवक में मामूली विवाद हुआ है। अब सब कुछ सामान्य है, मामले की जानकारी अफसरों को भी है। जैसा निर्देश मिलेगा वैसा कार्रवाई करेंगे।