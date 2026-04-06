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कानपुर में दारोगा ने अपना दल के नेता को जड़ा तमाचा, हवालात में भी किया बंद

Apr 06, 2026 12:17 pm ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, कानपुर
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कानपुर में एक दारोगा ने अपना दल (एस) युवा मंच के पूर्व जिलाध्यक्ष की कार का चालान कर दिया। अगले दिन जब पूर्व जिलाध्यक्ष शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो दारोगा ने तमाचे जड़कर हवालात में बंद कर दिया। सूचना पर भाजपा विधायक समर्थकों के साथ थाने पहुंचे और जमकर हंगामा किया।

कानपुर में दारोगा ने अपना दल के नेता को जड़ा तमाचा, हवालात में भी किया बंद

यूपी के कानपुर के बिल्हौर थाने में तैनात दारोगा शिवम तोमर ने अपना दल (एस) युवा मंच के पूर्व जिलाध्यक्ष की कार का चालान कर दिया। अगले दिन रविवार को जब पूर्व जिलाध्यक्ष शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो दारोगा ने तमाचे जड़कर हवालात में बंद कर दिया। सूचना पर भाजपा विधायक समर्थकों के साथ थाने पहुंचे और दरोगा को तत्काल हाजिर करने की मांग की।

पूर्व जिलाध्यक्ष सुभानपुर मुरादनगर निवासी उज्जवल कटियार ने आरोप लगाया कि वह शनिवार देर शाम को कानपुर से लौट रहे थे। ककवन रोड क्रॉसिंग के पास शिवम तोमर ने कार रोककर गलत ढंग से चालान कर दिया। उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी पार्टी के एक मंत्री को दी और रविवार को बिल्हौर थाने में दरोगा की शिकायत लेकर पहुंचे। आरोप है कि शिवम तोमर ने तमाचे जड़े और गाली-गलौज कर हवालात में बंद कर दिया।

इसके बाद पूर्व जिलाध्यक्ष के समर्थन में कई नेता और भाजपा विधायक राहुल बच्चा सोनकर पहुंचे। एसीपी बिल्हौर मंजय सिंह, इंस्पेक्टर अरौल जनार्दन यादव व इंस्पेक्टर बिल्हौर सुधीर कुमार ने किसी तरह विधायक को समझाकर मामला शांत कराया। मौके पर भारी पुलिस बल और पीएसी मौजूद रही। वहीं, डीसीपी वेस्ट एसएम.कासिम आबिदी ने बताया कि प्राथमिक जांच के बाद दरोगा शिवम तोमर को लाइन हाजिर कर आरोपों पर जांच बैठा दी गई है।

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मंत्री ने उच्च अफसरों को फोन किया

पीड़ित पूर्व जिलाध्यक्ष उज्जवल कटियार ने बताया कि पार्टी के एक मंत्री ने कानपुर कमिश्नरेट के उच्च अफसरों को फोन किया और विधायक भी नाराज हुए। तब जाकर उसे हवालात से छोड़ा गया। वह दरोगा की हरकत से आहत हैं। वहीं, एसीपी बिल्हौर मंजय सिंह के मुताबिक, एक युवक की कार का चालान दरोगा ने कर दिया, जिसको लेकर दारोगा और युवक में मामूली विवाद हुआ है। अब सब कुछ सामान्य है, मामले की जानकारी अफसरों को भी है। जैसा निर्देश मिलेगा वैसा कार्रवाई करेंगे।

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दारोगा की कार्यशैली पर भड़के विधायक

भाजपा विधायक राहुल बच्चा ने कहा कि थाने में जूनियर दारोगा मनमानी करते हैं। अपना दल के नेता जिस पर कोई मुकदमा नहीं है। उसको दारोगा ने तमाचे मार हवालात में बंद कर दिया है, जो शासन की मंशा के खिलाफ है। दरोगा के खिलाफ तहरीर देकर कठोर कार्रवाई और लाइन हाजिर करने की मांग की है। लाइन हाजिर नहीं किया गया तो धरना देंगे। जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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