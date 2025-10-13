करोड़पति डिमोटी कानूनगो और सस्पेंड लेखपाल पर पुलिस की 250 पन्नों की चार्जशीट दाखिल

यूपी के कानपुर में करोड़पति डिमोटी कानूनगो आलोक दुबे और निलंबित लेखपाल अरुणा द्विवेदी समेत सात अभियुक्तों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने 250 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। आरोप पत्र में भौतिक व इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों का विशेष ध्यान रखा गया है।

यूपी के कानपुर में विवादित संपत्ति का एक ही दिन में बैनामा और दाखिल-खारिज कराने वाले करोड़पति डिमोटी कानूनगो आलोक दुबे और निलंबित लेखपाल अरुणा द्विवेदी समेत सात अभियुक्तों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने 250 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। आरोप पत्र में भौतिक व इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों का विशेष ध्यान रखा गया है। मामला भूमि विवाद से जुड़ा है, जिसमें राजस्व कर्मियों और बिल्डर के गठजोड़ से फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी कर जमीन की रजिस्ट्री कराई थी। जांच में करोड़पति कानूनगो के पास 30 करोड़ की 41 संपत्ति होने का खुलासा हुआ था। उसके खिलाफ एंटी करेप्शन की जांच भी चल रही है।

सचेंडी कला का पुरवा निवासी संदीप सिंह की तहरीर पर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह मामला स्व. गंगा सिंह के हिस्से की भूमि से जुड़ा है, जिसमें कुछ भाग पहले ही वसीयत और दानपत्र के माध्यम से हस्तांतरित हो चुका था। इसके बावजूद औरैया जनपद निवासी राजपति देवी और राजकुमारी देवी ने संपूर्ण भूमि पर दावा जताते हुए फर्जी रजिस्ट्री करा दी। फिर सिविल लाइंस के आरएनजी इंफ्रा के भागीदार अमित गर्ग के नाम एक रजिस्टर्ड अनुबंध किया गया।

जांच में खुलासा हुआ कि जिन चेक नंबरों का उल्लेख रजिस्ट्री में किया गया था, उनका भुगतान कभी हुआ ही नहीं, षड्यंत्र की पुष्टि हुई। 22 बीघा जमीन फर्जी दस्तावेजों के जरिए खरीदी गई। तत्कालीन लेखपाल अरुणा द्विवेदी व करोड़पति डिमोटी कानूनगो आलोक पर मिलीभगत का आरोप सिद्ध हुआ। दोनों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कराए।

जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा विवेचना के दौरान चार गवाहों के बयान, खतौनियां, वसीयतनामा, बैंक स्टेटमेंट और अन्य दस्तावेजों का अध्यन किया गया। इसमें यह साबित हुआ कि विक्रेताओं को कोई वास्तविक धन नहीं दिया गया। रजिस्ट्री में अंकित चेकों का भुगतान न होना षड्यंत्र और कूट रचना का प्रमाण माना गया। पुलिस विवेचक ने यह भी दर्ज किया कि यह अपराध सरकारी कर्तव्यों के दौरान नहीं बल्कि व्यक्तिगत लाभ को किया गया, इसलिए अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

इन धाराओं में चार्जशीट दाखिल अभियुक्त राजपति देवी, राजकुमारी देवी, रघुबीर सिंह, अरुण सेंगर उर्फ अमन सेंगर, आरएनजी इंफ्रा भागीदार अमित गर्ग, लेखपाल अरुणा द्विवेदी और डिमोटी कानूनगो आलोक दुबे के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 352 और 351(3) के तहत अपराध सिद्ध पाया गया है। पुलिस ने आरोप पत्र संख्या 158/2025, 11 अक्तूबर 2025 न्यायालय में दाखिल कर दिया है।

कोतवाली थानाप्रभारी जगदीश प्रसाद पांडेय ने बताया कि सात लोगों के खिलाफ 250 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। आरोप पत्र में गवाहों के साथ साक्ष्यों को विशेष ध्यान रखा गया है।