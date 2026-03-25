मालगाड़ी से हजारों लीटर डीजल चोरी का खुलासा, नोजल खोल उड़ा लेते थे तेल, 2 गिरफ्तार
कानपुर में खड़ी मालगाड़ी के वैगन से डीजल-पेट्रोल चुराने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। आरपीएफ कानपुर और ग्वालियर की क्राइम ब्रांच ने भीमसेन के पास दो शातिरों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इनके तीन साथी फरार हो गए। ये लोग झाड़ियों में छिपाकर रखा गया डीजल-पेट्रोल लोडर में लादकर ले जाने आए थे।
Kanpur Police: यूपी के कानपुर में मालगाड़ियों से डीजल-पेट्रोल चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। भीमसेन डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में सक्रिय इस गिरोह के दो शातिरों को आरपीएफ कानपुर और ग्वालियर की क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया है, जबकि तीन आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी झाड़ियों में छिपाकर रखे गए डीजल-पेट्रोल को लोडर में भरकर ले जाने की फिराक में थे, तभी दबोच लिए गए।
जनवरी में भीमसेन यार्ड में खड़ी मालगाड़ी से करीब चार हजार लीटर डीजल-पेट्रोल चोरी होने का मामला सामने आया था। इस घटना के बाद आरपीएफ कानपुर और ग्वालियर की क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी गई थी। मुखबिर की सूचना पर टीम ने भीमसेन के पास ट्रैक किनारे दबिश दी, जहां से सागर गौतम और शिवम को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान भीमसेन आरपीएफ के कार्यवाहक पोस्ट प्रभारी अभिषेक भी टीम के साथ मौजूद रहे।
डीजल चुराकर 80 रुपये में बेचते थे शातिर
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे पनकी और भीमसेन इलाके में ट्रेनों और टैंकरों से डीजल-पेट्रोल चोरी करते थे। चोरी किए गए तेल को लोडर में भरकर पनकी बाजार की दुकानों में करीब 80 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच दिया जाता था। अब आरपीएफ उन दुकानदारों की भी तलाश कर रही है, जो इस अवैध तेल को खरीदते थे।
आरोपियों ने यह भी कबूल किया कि वे ऐसे समय यार्ड पहुंचते थे, जब वहां पेट्रोल-डीजल से भरी मालगाड़ी खड़ी मिलती थी। वैगन का नोजल खोलकर वे टंकियों में तेल भर लेते थे और फरार हो जाते थे। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है।
जब जाते तभी खड़ी मिलती मालगाड़ी
आरपीएफ की हिरासत में लुटेरे एवं सचेंडी निवासी सागर गौतम और शिवम ने कबूला कि जब यार्ड जाते थे तो वहां पेट्रोल-डीजल लोड मालगाड़ी खड़ी मिलती थी। वैगन का नोजल खोलकर टंकियों में भर लेते थे।
वंदे भारत पर फिर हुई पत्थरबाजी, शीशा टूटा
उधर, रायबरेली में मंगलवार को एक बार फिर वंदे भारत पर पथराव की घटना सामने आई है। प्रयागराज से चलकर गोरखपुर को जाने वाली वंदे भारत पर ऊंचाहार आरपीएफ को एक कोच का शीशा चटक जाने की सूचना मिली। जांच के बाद आरपीएफ ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ऊंचाहार आरपीएफ इंसपेक्टर एसके सिंह ने बताया कि मंगलवार को प्रयागराज से चली वंदे भारत के कोच का शीशा रामचौरा रोड और कुंडा के बीच चटका पाया गया।
जिसका मुकदमा लिखकर वंदेभारत की सीसीटीवी फुटेज को मंगवाया जा रहा है। हालांकि ऊंचाहार आरपीएफ पोस्ट पर तैनात मनोज कुमार पाल ने पूरी घटना को झूठा बताते हुए कोई भी जानकारी देने से इंकार कर दिया। वंदेभारत में जिस कोच का शीशा टूटा मिला है उसमें कोई यात्री नहीं था। इसलिए पत्थरबाजी कब और किस जगह हुई, यह नहीं पता चल सका। घटना स्थल रामचौरा रोड स्टेशन ऊंचाहार क्षेत्र में होने के चलते मुकदमा ऊंचाहार आरपीएफ में लिखा गया है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें