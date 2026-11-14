बाबा चोरी-छिपे खाते थे मछली, गले में कांटा फंसा तो डॉक्टर के सामने खुली पोल
कानपुर में 77 वर्षीय बुजुर्ग के गले में मछली का कांटा फंसने से 20 दिन तक परेशानी रही। चार अस्पतालों में इलाज के बाद भी राहत नहीं मिली। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने 20 मिनट में एंडोस्कोपिक तकनीक से कांटा निकाल दिया। मछली खाने की बात छिपा रहे बुजुर्ग ने आखिरकार कहा, 'अब तो चोरी पकड़ ली गई।'
कानपुर, प्रमुख संवाददाता: चोरी-छिपे मछली खाने वाले एक बुजुर्ग की पोल तब खुल गई, जब उनके गले में मछली का कांटा फंस गया। 20 दिन तक तकलीफ के साथ वह चार अस्पतालों में भटके लेकिन राहत नहीं मिली। अंत में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज पहुंचे। डॉक्टरों के पूछने पर परिवार ने दावा किया कि वह लोग शाकाहारी हैं। मरीज ने भी मछली या किसी अन्य मांसाहार के सेवन से इनकार किया। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग की टीम ने 20 मिनट में आधुनिक एंडोस्कोपिक तकनीक से गले में गहराई तक फंसे मछली के कांटे को बाहर निकाला। यह देख बुजुर्ग भी थोड़ा असहज हुए और कहा कि ‘अब तो चोरी पकड़ ली गई...क्या करूं’।
बुजुर्ग के गले में फंसा कांटा
बर्रा निवासी 77 साल के बुजुर्ग के गले में 25 अक्टूबर को मछली का कांटा फंस गया था। इसके बाद उन्हें निगलने में परेशानी और लगातार असहजता होने लगी। उन्होंने कई चिकित्सा संस्थानों में उपचार कराया। वहां एंडोस्कोपी के जरिए कांटा निकालने के चार प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद मरीज को लखनऊ रेफर कर दिया गया। परिजन उन्हें जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग लेकर पहुंचे।
एंडोस्कोपिक प्रक्रिया से पाई सफलता
प्राचार्य डॉ. प्रो. संजय काला के मार्गदर्शन में सर्जरी विभाग के प्रो. डॉ. आरके जौहरी और उनकी टीम ने एंडोस्कोपिक प्रक्रिया पूरी की। चिकित्सकों ने रैट टूथ फॉरेन बॉडी रिमूवल फोर्सेप्स की मदद से गले में फंसे मछली के कांटे को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया। खास बात यह रही कि डॉक्टरों को कांटे को निकालने में 20 मिनट का समय लगा। डॉ. जौहरी ने बताया कि गले में फंसी बाहरी वस्तु आसपास के ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकती है। उसकी स्थिति और दिशा के अनुसार गंभीर जटिलताएं भी हो सकती हैं। ऐसे मामलों में समय पर विशेषज्ञ से उपचार जरूरी है। आधुनिक एंडोस्कोपिक तकनीक से कई जटिल मामलों में बिना ओपन सर्जरी सुरक्षित उपचार संभव है।