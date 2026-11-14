बाबा चोरी-छिपे खाते थे मछली, गले में कांटा फंसा तो डॉक्टर के सामने खुली पोल

कानपुर में 77 वर्षीय बुजुर्ग के गले में मछली का कांटा फंसने से 20 दिन तक परेशानी रही। चार अस्पतालों में इलाज के बाद भी राहत नहीं मिली। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने 20 मिनट में एंडोस्कोपिक तकनीक से कांटा निकाल दिया। मछली खाने की बात छिपा रहे बुजुर्ग ने आखिरकार कहा, 'अब तो चोरी पकड़ ली गई।'

कानपुर, प्रमुख संवाददाता: चोरी-छिपे मछली खाने वाले एक बुजुर्ग की पोल तब खुल गई, जब उनके गले में मछली का कांटा फंस गया। 20 दिन तक तकलीफ के साथ वह चार अस्पतालों में भटके लेकिन राहत नहीं मिली। अंत में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज पहुंचे। डॉक्टरों के पूछने पर परिवार ने दावा किया कि वह लोग शाकाहारी हैं। मरीज ने भी मछली या किसी अन्य मांसाहार के सेवन से इनकार किया। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग की टीम ने 20 मिनट में आधुनिक एंडोस्कोपिक तकनीक से गले में गहराई तक फंसे मछली के कांटे को बाहर निकाला। यह देख बुजुर्ग भी थोड़ा असहज हुए और कहा कि ‘अब तो चोरी पकड़ ली गई...क्या करूं’।

बुजुर्ग के गले में फंसा कांटा बर्रा निवासी 77 साल के बुजुर्ग के गले में 25 अक्टूबर को मछली का कांटा फंस गया था। इसके बाद उन्हें निगलने में परेशानी और लगातार असहजता होने लगी। उन्होंने कई चिकित्सा संस्थानों में उपचार कराया। वहां एंडोस्कोपी के जरिए कांटा निकालने के चार प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद मरीज को लखनऊ रेफर कर दिया गया। परिजन उन्हें जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग लेकर पहुंचे।