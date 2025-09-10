यूपी: महापौर ने मेट्रो के मैनेजर को नाली में धकेला, जमकर लगाई फटकार; फिर वजह भी बताई

महापौर ने कहा कि मैंने मेट्रो के ठेकेदार को धकेला था क्योंकि सोमवार को जलभराव से शहर की जनता मुश्किल में थी। लोगों के घरों में दो-दो फुट तक पानी घुस गया था। कई बार कहने के बाद भी मेट्रो ने सीवर लाइन को ठीक नहीं किया। ठेकेदार को पहले भी दफ्तर से भगाया था। जनता परेशान होगी तो क्या करती।

यूपी के कानपुर के चावला मार्केट में महापौर प्रमिला पांडेय द्वारा यूपी मेट्रो में कार्यरत सिविल के मैनेजर को नाली की तरफ धकेलने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वह मैनेजर को जलभराव को लेकर फटकार लगाते हुए भी नजर आ रही हैं। एक और वीडियो में महापौर और नगर आयुक्त सुधीर कुमार के सामने ही मेट्रो के ठेकेदार को भी धक्का देने की कोशिश होती दिख रही है। ‘लाइव हिन्दुस्तान’ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हालांकि महापौर ने ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने मेट्रो के ठेकेदार को धक्का दिया, मगर किसी अफसर को नहीं। उन्होंने कहा कि कई बार कहने के बाद भी मेट्रो ने सीवर लाइन को ठीक नहीं किया। जनता परेशान थी। क्या करती? दूसरी ओर यूपी मेट्रो ने इसकी पुष्टि की है कि महापौर ने सफेद शर्ट पहने जिस शख्स को धक्का दिया वह मेट्रो के मैनेजर के पद पर तैनात हैं। दूसरा ठेकेदार हैं जो पीली शर्ट पहने हुए है।

वाकया मंगलवार को दिन में उस वक्त का है जब महापौर नगर आयुक्त , मुख्य अभियंता सैय्यद फरीद अख्तर जैदी, जलकल जीएम आनंद त्रिपाठी और पार्षद नवीन पंडित के साथ चावला मार्केट निरीक्षण को पहुंचीं। उन्होंने मेट्रो के अधिकारियों को बुलाया। वहां सिर्फ सिविल मैनेजर और ठेकेदार ही पहुंचे। महापौर ने उनसे कहा कि बारादेवी में जलकल की 32 फुट पर पड़ी सीवर लाइन के ऊपर मेट्रो द्वारा डाली गई 16 फुट की लाइन को ठीक कराने के लिए कई बार कहा गया मगर मेट्रो ने 16 फुट को 32 फुट के बराबर नहीं किया। इससे जलभराव हो रहा है। इसी दौरान उनके द्वारा मैनेजर को नाली की तरफ धकेलने का वीडियो वायरल हो रहा है।

क्या बोलीं महापौर महापौर प्रमिला पांडेय ने कहा कि मैंने मेट्रो के ठेकेदार को चावला मार्केट में धकेला था क्योंकि सोमवार को जलभराव से शहर की जनता मुश्किल में थी। लोगों के घरों में दो-दो फुट तक पानी घुस गया था। कई बार कहने के बाद भी मेट्रो ने सीवर लाइन को ठीक नहीं किया। ठेकेदार को पहले भी दफ्तर से भगाया था। जनता परेशान होगी तो क्या करती।

क्या बोले मेट्रो के अधिकारी यूपी मेट्रो के डीजीएम जनसंपर्क पंचानन मिश्रा ने कहा कि वीडियो में जिन्हें धक्का दिया जा रहा है वह मेट्रो में मैनेजर हैं। देवकी चौराहे पर नाले को संकरा नहीं किया गया है। जहां जलभराव है वहां से मेट्रो का निर्माण 500 मीटर दूर है। बारादेवी क्षेत्र में एक सीवर लाइन में लगभग 100 फुट तक चोक है। इसे ठीक करने के प्रयास जारी हैं।