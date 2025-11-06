Hindustan Hindi News
चप्पल से रगड़ी सड़क तो भड़क गईं कानपुर की मेयर प्रमिला पांडेय, खुद छेनी-हथौड़ी लेकर निकलीं

Thu, 6 Nov 2025 06:14 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर
यूपी के कानपुर की मेयर प्रमिला पांडेय उस समय भड़क गईं जब उनकी चप्पल से सड़क रगड़ने लगी। यह देखकर तुरंत इंजीनियर का नाम पूछने लगीं और खुद ही छेनी हथौड़ी लेकर निकल पड़ीं। मेयर ने इस संबंध में लेकर नगर निगम ओर पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों को भी खूब-खरी खोटी सुनाई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

गुरुवार को मेयर प्रमिला पांडेय जब गाड़ी से निकलीं तो उन्हें कुछ लोगों ने कालपी रोड पर घेर लिया। मेयर ने गाड़ी रोकी और उनकी समस्या पूछी। लोगों ने बताया कि सड़क कल बनाई और आज उखड़ गई। संगीत टाकीज से चंद्रिका देवी मंदिर के बीच वह गाड़ी से उतरीं। इसके बाद महापौर ने जब चप्पल से सड़क रगड़ी तो उखड़ने लगी। बजरी फैली हुई थी। इसके बाद खुद ही हाथ में छेनी-हथौड़ी ली और फिर सड़क की गुणवत्ता परखने लगीं। एक ही हथौड़ी में सड़क धंसने लगी। उन्होंने पूछा कि यह सड़क किसने बनाई है तो पता चला पीडब्ल्यूडी ने बनाई है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को वहीं से फोन लगाया और कहा कि सरकार की छवि धूमिल कर रहे हो। नगर निगम के इंजीनियरों को भी बुलाया कि वह खुद आकर पीडब्ल्यूडी की सड़क ठीक करें।

निर्माण विभाग के एक्सईएन को लगाई फटकार

महापौर प्रमिला पांडे ने लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन को फोन कर कड़ी फटकार लगाई. उन्होंने कहा कि विभाग के के अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं और सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। महापौर ने नाराज होकर कहा कि दो दिन पहले बनी सड़क चप्पल से ही उखड़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब वह मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत करेंगी।क्योंकि लोगों के लगातार फोन आ रहे हैं कि सड़क बनने के तुरंत बाद ही टूट गई है।

