चप्पल से रगड़ी सड़क तो भड़क गईं कानपुर की मेयर प्रमिला पांडेय, खुद छेनी-हथौड़ी लेकर निकलीं

संक्षेप: कानपुर की मेयर प्रमिला पांडेय उस समय भड़क गईं जब उनकी चप्पल से सड़क रगड़ने लगी। यह देखकर तुरंत इंजीनियर का नाम पूछने लगीं और खुद ही छेनी हथौड़ी लेकर निकल पड़ीं।

यूपी के कानपुर की मेयर प्रमिला पांडेय उस समय भड़क गईं जब उनकी चप्पल से सड़क रगड़ने लगी। यह देखकर तुरंत इंजीनियर का नाम पूछने लगीं और खुद ही छेनी हथौड़ी लेकर निकल पड़ीं। मेयर ने इस संबंध में लेकर नगर निगम ओर पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों को भी खूब-खरी खोटी सुनाई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गुरुवार को मेयर प्रमिला पांडेय जब गाड़ी से निकलीं तो उन्हें कुछ लोगों ने कालपी रोड पर घेर लिया। मेयर ने गाड़ी रोकी और उनकी समस्या पूछी। लोगों ने बताया कि सड़क कल बनाई और आज उखड़ गई। संगीत टाकीज से चंद्रिका देवी मंदिर के बीच वह गाड़ी से उतरीं। इसके बाद महापौर ने जब चप्पल से सड़क रगड़ी तो उखड़ने लगी। बजरी फैली हुई थी। इसके बाद खुद ही हाथ में छेनी-हथौड़ी ली और फिर सड़क की गुणवत्ता परखने लगीं। एक ही हथौड़ी में सड़क धंसने लगी। उन्होंने पूछा कि यह सड़क किसने बनाई है तो पता चला पीडब्ल्यूडी ने बनाई है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को वहीं से फोन लगाया और कहा कि सरकार की छवि धूमिल कर रहे हो। नगर निगम के इंजीनियरों को भी बुलाया कि वह खुद आकर पीडब्ल्यूडी की सड़क ठीक करें।