1600 करोड़ के अवैध लेनदेन का मास्टरमाइंड कोलकाता में ट्रेस, TMC नेता के घर छिपे होने का शक

1600 करोड़ रुपये का अवैध लेनदेन करने का आरोपी कानपुर का महफूज आलम उर्फ पप्पू छुरी कोलकाता में टीएमसी नेता के यहां पनाह लिए हुए है। पुलिस को उसके ठिकाने का सुराग मिल गया है। रविवार रात पुलिस उसके ठिकाने तक पहुंच भी गई है। जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है।

UP News: यूपी के कानपुर में 1600 करोड़ रुपये का अवैध लेनदेन करने का आरोपी जाजमऊ का महफूज आलम उर्फ पप्पू छुरी कोलकाता में टीएमसी नेता के यहां पनाह लिए हुए है। पुलिस को उसके ठिकाने का सुराग मिल गया है। सूत्रों के मुताबिक रविवार रात पुलिस उसके ठिकाने तक पहुंच भी गई है। जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है।

श्यामनगर चौकी के पास 16 फरवरी को दो बाइकों पर सवार चार युवकों ने यशोदानगर के वासिद व अरशद से 24 लाख रुपये की लूट की थी। दोनों जाजमऊ के रहने वाले महफूज आलम के लिए काम करते थे। लूट की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस महफूज के खातों तक पहुंची तो पता चला कि ढाई साल में उसने 1600 करोड़ रुपये का लेनदेन किया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए उसे बुलाया तो वह फरार हो गया। करीब दो माह बाद पुलिस को अब उसका सुराग मिला है। सोमवार को नतीजे आने के बाद पुलिस ने शिकंजा कस दिया। डीसीपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि एक टीम उसकी तलाश में कोलकाता में है। जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।

साला-बेटा गिरफ्तार संदिग्ध लेनदेन के मामले में महफूज के साले को जाजमऊ पुलिस और उसके बेटे को चकेरी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की जांच में महफूज और उसके साले मेहताब के नाम से एमराल्ड गार्डेन में आठ करोड़ की संपत्ति होने की जानकारी सामने आई है। इससे पहले नितिन और आकाश तुलस्यिान को जेल भेजा जा चुका है। दोनों पर निखिल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि जाजमऊ के जेके कॉलोनी में रहने वाला महफूज आलम ने परिवार के साथ मिलकर परिचितों व अन्य लोगों को बीमा समेत विभिन्न योजनाओं का झांसा देकर उनके आधार और पैन लेकर फर्जी फर्में बनाईं। इन्हीं फर्मों के नाम पर आईडीबीआई, एचडीएफसी समेत 12 बैंकों में खाते खुलवाए। इसमें उसकी पत्नी शायरा, बेटे फैज, बेटी एनम, भाई मिशब उर्फ सोनू, साला महताब, उसका बेटा मासूम समेत 68 लोगों के खाते हैं। जिसमें सवा दो साल में 1600 करोड़ का लेनदेन पुलिस को मिला है। इसके बाद से क्राइम ब्रांच व डीसीपी पूर्वी जोन की पुलिस उसकी तलाश कर रही है।