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1600 करोड़ के अवैध लेनदेन का मास्टरमाइंड कोलकाता में ट्रेस, TMC नेता के घर छिपे होने का शक

May 05, 2026 08:01 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, कानपुर
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1600 करोड़ रुपये का अवैध लेनदेन करने का आरोपी कानपुर का महफूज आलम उर्फ पप्पू छुरी कोलकाता में टीएमसी नेता के यहां पनाह लिए हुए है। पुलिस को उसके ठिकाने का सुराग मिल गया है। रविवार रात पुलिस उसके ठिकाने तक पहुंच भी गई है। जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है।

1600 करोड़ के अवैध लेनदेन का मास्टरमाइंड कोलकाता में ट्रेस, TMC नेता के घर छिपे होने का शक

UP News: यूपी के कानपुर में 1600 करोड़ रुपये का अवैध लेनदेन करने का आरोपी जाजमऊ का महफूज आलम उर्फ पप्पू छुरी कोलकाता में टीएमसी नेता के यहां पनाह लिए हुए है। पुलिस को उसके ठिकाने का सुराग मिल गया है। सूत्रों के मुताबिक रविवार रात पुलिस उसके ठिकाने तक पहुंच भी गई है। जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है।

श्यामनगर चौकी के पास 16 फरवरी को दो बाइकों पर सवार चार युवकों ने यशोदानगर के वासिद व अरशद से 24 लाख रुपये की लूट की थी। दोनों जाजमऊ के रहने वाले महफूज आलम के लिए काम करते थे। लूट की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस महफूज के खातों तक पहुंची तो पता चला कि ढाई साल में उसने 1600 करोड़ रुपये का लेनदेन किया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए उसे बुलाया तो वह फरार हो गया। करीब दो माह बाद पुलिस को अब उसका सुराग मिला है। सोमवार को नतीजे आने के बाद पुलिस ने शिकंजा कस दिया। डीसीपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि एक टीम उसकी तलाश में कोलकाता में है। जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।

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साला-बेटा गिरफ्तार

संदिग्ध लेनदेन के मामले में महफूज के साले को जाजमऊ पुलिस और उसके बेटे को चकेरी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की जांच में महफूज और उसके साले मेहताब के नाम से एमराल्ड गार्डेन में आठ करोड़ की संपत्ति होने की जानकारी सामने आई है। इससे पहले नितिन और आकाश तुलस्यिान को जेल भेजा जा चुका है। दोनों पर निखिल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि जाजमऊ के जेके कॉलोनी में रहने वाला महफूज आलम ने परिवार के साथ मिलकर परिचितों व अन्य लोगों को बीमा समेत विभिन्न योजनाओं का झांसा देकर उनके आधार और पैन लेकर फर्जी फर्में बनाईं। इन्हीं फर्मों के नाम पर आईडीबीआई, एचडीएफसी समेत 12 बैंकों में खाते खुलवाए। इसमें उसकी पत्नी शायरा, बेटे फैज, बेटी एनम, भाई मिशब उर्फ सोनू, साला महताब, उसका बेटा मासूम समेत 68 लोगों के खाते हैं। जिसमें सवा दो साल में 1600 करोड़ का लेनदेन पुलिस को मिला है। इसके बाद से क्राइम ब्रांच व डीसीपी पूर्वी जोन की पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

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99 करोड़ का मिला लेन-देन

पुलिस की जांच में सामने आया कि आरती इंटरप्राइजेज के नाम की फर्म के खाते में 99 करोड़ से ज्यादा का लेनदेन मिला है। उस फर्म की मालिक आरती से पूछताछ की तो उसने बताया कि महफूज ने बीमा कराने के नाम पर आधार व अन्य दस्तावेज लिए थे। उसकी माली हालत बहुत खराब है और वह अस्वस्थ है। जबकि उसके साथ रह रहे शहनवाज को भी बीमा कराने का झांसा देकर उसका आधार लिया और फर्जी तरीके से राजा मिश्रा बनाकर राजा इंटरप्राइजेज नाम से फर्म बना दी। इस खाते में 64.44 करोड़ का लेनदेन पुलिस को पता चला है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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