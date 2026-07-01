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3200 करोड़ के अवैध लेनदेन के आरोपी महफूज का बेटा गिरफ्तार, लूट की तफ्तीश से खुली थी पोल

Pawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, कानपुर
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 3200 करोड़ रुपये के अवैध लेनदेन से जुड़े मामले में पुलिस ने पांच महीने से फरार 25 हजार रुपये के इनामी  फैज को गिरफ्तार कर लिया। फैज मुख्य आरोपी महफूज उर्फ पप्पू छुरी का बेटा है। इस पूरे नेटवर्क का खुलासा फरवरी में हुई 24 लाख रुपये की लूट की जांच के दौरान हुआ था।

3200 करोड़ के अवैध लेनदेन के आरोपी महफूज का बेटा गिरफ्तार, लूट की तफ्तीश से खुली थी पोल

UP News: यूपी के कानपुर में पुलिस ने पांच महीने से फरार चल रहे महफूज उर्फ पप्पू छुरी के बेटे फैज को गिरफ्तार कर लिया। उस पर 25 हजार का इनाम था। पुलिस ने महफूज समेत छह आरोपितों को पहले ही जेल भेजे जा चुकी है। बता दें कि पुलिस ने ये कार्रवाई 3200 करोड़ रुपये के अवैध लेन-देन और सरकार को चार अरब रुपये से अधिक के राजस्व नुकसान के मामले में की है।

श्यामनगर चौकी के पास 16 फरवरी को दो बाइकों पर सवार चार युवकों ने यशोदानगर के वासिद व अरशद से 24 लाख की लूट की थी। दोनों जाजमऊ निवासी महफूज अली उर्फ पप्पू छुरी के लिए काम करते थे। लूट की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस महफूज और उसके बैंक खातों तक पहुंची तो ढाई साल में 1600 करोड़ रुपये के अवैध लेन-देन का पता चला। पुलिस ने महफूज को जेल भेज दिया था और फैज की तलाश में दबिश दी जा रही थी। कुछ दिनों पहले पुलिस को उसकी लोकेशन नेपाल में मिली थी। सूत्रों की मानें तो पुलिस ने मंगलवार को उसे धर दबोचा। जांच में सामने आया था कि महफूज का कामकाज फैज भी देखता था। महफूज के साथ उसके नेपाल जाने की जानकारी भी पुलिस को मिली थी। दोनों पिता-पुत्र हवाला की रकम देने नेपाल गए थे।

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ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में दर्ज किया था केस

इससे पहले 3200 करोड़ के अवैध लेनदेन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन अधिनियम (मनी लांड्रिंग) के तहत मामला दर्ज किया था। ईडी ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ अब तक हुई कार्रवाई का ब्योरा मांगा। आरोपियों के चल-अचल संपत्ति के बारे में भी जानकारी जुटाई गई। प्रवर्तन निदेशालय पिछले काफी दिनों से आरोपियों के बारे में जानकारी जुटा रहा था। पुख्ता सबूत मिलने के बाद केस दर्ज कर जांच शुरू की।

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बैंक कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध

अधिकारियों के मुताबिक कानपुर के कई बैंकों के खातों में 3200 करोड़ रुपये के अवैध लेनदेन हुए हैं। इस मामले में पुलिस ने पिछले दिनों जाजमऊ निवासी महफूज आलम को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उसने अपने करीबियों के साथ मिलकर 400 से अधिक टेनरी संचालकों, बड़ी फर्मों तथा कारोबारियों की काली कमाई दूसरे खातों में ट्रांसफर की थी। आरोप है कि बाद में इन खातों से नगद निकासी की गई। कालाधन सफेद करने वाले कारोबारी पंजाब, गुजरात, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के बताए जा रहे हैं। अवैध लेनदेन और धन निकासी के मामले में बैंक अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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