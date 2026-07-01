3200 करोड़ के अवैध लेनदेन के आरोपी महफूज का बेटा गिरफ्तार, लूट की तफ्तीश से खुली थी पोल

3200 करोड़ रुपये के अवैध लेनदेन से जुड़े मामले में पुलिस ने पांच महीने से फरार 25 हजार रुपये के इनामी फैज को गिरफ्तार कर लिया। फैज मुख्य आरोपी महफूज उर्फ पप्पू छुरी का बेटा है। इस पूरे नेटवर्क का खुलासा फरवरी में हुई 24 लाख रुपये की लूट की जांच के दौरान हुआ था।

UP News: यूपी के कानपुर में पुलिस ने पांच महीने से फरार चल रहे महफूज उर्फ पप्पू छुरी के बेटे फैज को गिरफ्तार कर लिया। उस पर 25 हजार का इनाम था। पुलिस ने महफूज समेत छह आरोपितों को पहले ही जेल भेजे जा चुकी है। बता दें कि पुलिस ने ये कार्रवाई 3200 करोड़ रुपये के अवैध लेन-देन और सरकार को चार अरब रुपये से अधिक के राजस्व नुकसान के मामले में की है।

श्यामनगर चौकी के पास 16 फरवरी को दो बाइकों पर सवार चार युवकों ने यशोदानगर के वासिद व अरशद से 24 लाख की लूट की थी। दोनों जाजमऊ निवासी महफूज अली उर्फ पप्पू छुरी के लिए काम करते थे। लूट की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस महफूज और उसके बैंक खातों तक पहुंची तो ढाई साल में 1600 करोड़ रुपये के अवैध लेन-देन का पता चला। पुलिस ने महफूज को जेल भेज दिया था और फैज की तलाश में दबिश दी जा रही थी। कुछ दिनों पहले पुलिस को उसकी लोकेशन नेपाल में मिली थी। सूत्रों की मानें तो पुलिस ने मंगलवार को उसे धर दबोचा। जांच में सामने आया था कि महफूज का कामकाज फैज भी देखता था। महफूज के साथ उसके नेपाल जाने की जानकारी भी पुलिस को मिली थी। दोनों पिता-पुत्र हवाला की रकम देने नेपाल गए थे।

ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में दर्ज किया था केस इससे पहले 3200 करोड़ के अवैध लेनदेन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन अधिनियम (मनी लांड्रिंग) के तहत मामला दर्ज किया था। ईडी ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ अब तक हुई कार्रवाई का ब्योरा मांगा। आरोपियों के चल-अचल संपत्ति के बारे में भी जानकारी जुटाई गई। प्रवर्तन निदेशालय पिछले काफी दिनों से आरोपियों के बारे में जानकारी जुटा रहा था। पुख्ता सबूत मिलने के बाद केस दर्ज कर जांच शुरू की।