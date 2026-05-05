Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लेंबोर्गिनी कांड में तंबाकू कारोबारी के बेटे पर शिकंजा, कोर्ट में 180 पेज की चार्जशीट दाखिल

May 05, 2026 07:02 am ISTYogesh Yadav कानपुर, प्रमुख संवाददाता
share

कानपुर के चर्चित लेंबोर्गिनी कांड में पुलिस ने तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा के खिलाफ अदालत में 180 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में 10 गवाहों के बयान और 4 महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज शामिल किए गए हैं, जो साबित करते हैं कि हादसे के वक्त शिवम ही कार चला रहा था।

लेंबोर्गिनी कांड में तंबाकू कारोबारी के बेटे पर शिकंजा, कोर्ट में 180 पेज की चार्जशीट दाखिल

UP News: कानपुर के चर्चित लेंबोर्गिनी कांड में पुलिस ने तंबाकू कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। 180 पेज की चार्जशीट में 10 गवाह बनाए गए हैं, जिसमें शिवम के चार बाउंसर को भी शामिल हैं। चार्जशीट में पुलिस ने कहा है कि शिवम ही कार चला रहा था। घटना के बाद उसने फरार होने की कोशिश की और कोर्ट में अपने ड्राइवर को पेश किया।

ग्वालटोली क्षेत्र के वीआईपी रोड पर आठ फरवरी को तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम ने लेंबोर्गिनी कार से चार लोगों को टक्कर मार दी थी। कार ई-रिक्शा चालक और बुलेट सवार को टक्कर मारते हुए फुटपाथ पर चढ़ गई थी। पीछे की गाड़ी में चल रहे बाउंसरों ने लेंबोर्गिनी का शीशा तोड़कर शिवम को बाहर निकाला। पुलिस ने कार जब्त करते हुए घायल चमनगंज निवासी तौफीक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मामले में ग्वालटोली पुलिस ने 180 पेज की चार्जशीट लगा दी है।

Voice of UP 🎤: यूपी का सबसे बड़ा Talent Contest— Register करो, talent दिखाओ ✨ Download App
ये भी पढ़ें:प्रीपेड से पोस्टपेड मीटर; हर माह 10 तक बिजली बिल, 25 तक डेडलाइन, जानिए नए नियम

पुलिस ने तौफीक, बुलेट सवार ग्वालटोली निवासी सोनू त्रिपाठी, उसके ममेरे भाई विशाल, घटनास्थल पर मौजूद तीन दुकानदार और शिवम मिश्रा के चार बाउंसर समेत 10 लोगों को गवाह बनाया है। इसके साथ ही घटना से जुड़े चार सीसीटीवी फुटेज भी शामिल किए गए हैं। पहले फुटेज में लेंबोर्गिनी कार के साथ दो अन्य कारें वीआईपी रोड पर आगे-पीछे आते दिखाई दे रही हैं, जबकि दूसरे फुटेज में हादसे के बाद लेंबोर्गिनी के पास बीएमडब्ल्यू कार पहुंचती नजर आ रही है। तीसरे फुटेज में बाउंसर लेंबोर्गिनी कार का शीशा तोड़कर शिवम मिश्रा को बाहर निकालते हैं और चौथे फुटेज में बाउंसर शिवम को कंधे पर उठाकर बीएमडब्ल्यू कार तक ले जाते नजर आ रहे हैं।

ड्राइवर नहीं शिवम चला रहा था कार

हादसे के बाद शिवम के ड्राइवर मोहन लाल ने कोर्ट में सरेंडर अर्जी दी। इस पर पुलिस ने रिपोर्ट दी कि ड्राइवर नहीं बल्कि शिवम कार चला रहा था। चार्जशीट में भी पुलिस ने यही तथ्य शामिल किया है।

ये भी पढ़ें:यूपी में आंधी-बारिश का कहर, 24 की मौत, आज भी 21 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट

गिरफ्तार कर किया था कोर्ट में पेश, मिली थी बेल

ग्वालटोली पुलिस के मुताबिक 12 फरवरी को शिवम मिश्रा दिल्ली भागने की फिराक में था। इसके लिए सुबह 8 बजे एंबुलेंस बुलाई गई। छह बंगलियां चौराहा पर पुलिस ने सादी वर्दी में नाकेबंदी की। शहर से बाहर के एक निजी अस्पताल की एंबुलेंस सुबह आठ बजे केशव वाटिका स्थित तंबाकू कारोबारी के घर पहुंची। शिवम एंबुलेंस में बैठकर बाहर निकला और पुलिस ने उसे रोक लिया।

पुलिस ने उसे पहले बीएनएसएस की धारा 35(3) का नोटिस दिया। पुलिस के मुताबिक उसने नोटिस लेने से इंकार कर दिया। कहा, उसने कोई अपराध नहीं किया है। चूंकि वह भागने की फिराक में था, ऐसे में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने जमानतीय अपराध होने के चलते उसी दिन जमानत दे दी थी।

ये भी पढ़ें:संगीत सोम के करीबी कारोबारी की हत्या, तीन गोली मारने के बाद फरसे से कूंचा सिर
Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।