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कानपुर किडनी कांड: 90 दिनों के अंदर 1 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल, 14 आरोपी और 40 बनाए गए गवाह

Pawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, कानपुर
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कानपुर किडनी कांड में पुलिस ने करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। चार्जशीट में 14 आरोपियों को नामजद किया गया है, 40 लोगों को गवाह बनाया गया है। मामले में सामने आए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, बैंक लेनदेन और गवाहों के बयान जांच का अहम आधार बने हैं।

कानपुर किडनी कांड: 90 दिनों के अंदर 1 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल, 14 आरोपी और 40 बनाए गए गवाह

कानपुर किडनी कांड में पुलिस ने 90 दिनों के भीतर करीब 1 हजार पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। चार्जशीट में 14 लोगों को आरोपी और 40 लोगों को गवाह बनाया गया है, जबकि पांच आरोपी अभी भी वांछित हैं। इस मामले में किडनी डोनर आयुष और रिसीपेंट पारुल तोमर को मुख्य गवाह बनाया गया है। वहीं करोड़ों रुपये के लेनदेन के चलते इस मामले की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी कर रहा है।

विवेचक मनोज कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि चार्जशीट में जिन 14 आरोपियों को शामिल किया गया है। उनमें आहूजा अस्पताल की संचालक डॉ. प्रीति आहूजा, उनके पति डॉ. सुरजीत सिंह आहूजा, आरोही अस्पताल के संचालक राजेश कुमार, मेडलाइफ हॉस्पिटल के संचालक राम प्रकाश, प्रिया अस्पताल के संचालक नरेन्द्र सिंह, एजेंट शिवम अग्रवाल, गाजियाबाद के ओटी मैनेजर राजेश कुमार, हापुड़ निवासी ओटी इंचार्ज कुलदीप सिंह राघव, बागपत निवासी परवेज सैफी, गाजियाबाद निवासी रोहित तिवारी और मुदस्सिर अली सिद्दीकी समेत 14 लोग हैं। चार्जशीट में घटनास्थल और घटना से संबंधित स्थानों का नक्शा, सभी आरोपियों की सीडीआर, सीसीटीवी फुटेज, बैंक खातों के ट्रांजेक्शन, फोन रिकार्डिंग, व्हाट्सऐप चैट्स समेत अन्य इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों को दाखिल किया गया है। विवेचक ने बताया कि चार्जशीट मंगलवार को कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। मामले में 13 आरोपी जेल में हैं, जबकि एक आरोपी को हाईकोर्ट से स्टे मिला हुआ है।

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क्या था मामला

केशवपुरम स्थित आहूजा अस्पताल में मुजफ्फरनगर की पारुल तोमर का 29 मार्च की रात किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। पारुल के लिए बिहार के बेगूसराय निवासी छात्र आयुष ने किडनी बेची थी। इस प्रकरण का खुलासा पुलिस ने 30 मार्च को कर दिया था। मामले में अस्पताल संचालक डॉ. प्रीति आहूजा, उनके पति डॉ. सुरजीत आहूजा, आरोही अस्पताल के संचालक राजेश, मेडलाइफ के संचालक रामप्रकाश, प्रिया अस्पताल के संचालक नरेन्द्र सिंह और दलाल शिवम अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। बाद में गाजियाबाद के ओटी मैनेजर राजेश, हापुड़ निवासी ओटी इंचार्ज कुलदीप सिंह राघव, बागपत निवासी परवेज सैफी और गाजियाबाद निवासी तथा खुद को डॉक्टर बताने वाले रोहित तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया जबकि मुदस्सिर अली सिद्दीकी ने कोर्ट में सरेंडर किया था।

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वांछित आरोपियों की तलाश जारी

डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि किडनी कांड मामले में 90 दिनों से पूर्व चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। इसमें 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें से 13 जेल में हैं। चार्जशीट करीब एक हजार पेज की है। इसमें 40 गवाह बनाए गए हैं। पांच आरोपी वांछित हैं जिनकी तलाश की जा रही है।

इन्हें बनाया गया गवाह

पारुल का पति विकास, भाई दिव्यांश तोमर, हैलट के तीन डॉक्टर, सीएचसी के दो डॉक्टर, 20 सब-इंस्पेक्टर, एडीसीएमओ रमित रस्तोगी और लखनऊ के कुछ डॉक्टरों को गवाह बनाया गया है।

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रमाशिव अस्पताल के खिलाफ साक्ष्य नहीं

विवेचक ने बताया कि कई आरोपियों ने स्वरूपनगर क्षेत्र स्थित रमाशिव हॉस्पिटल में भी किडनी ट्रांसप्लांट होने की जानकारी दी थी, जहां पूर्व में काम करने वाला भूपेंद्र नाम का व्यक्ति खुद को एमडी बताताथा। बाद में उसने काम छोड़कर लखनऊ में अपना अस्पताल खोल लिया। हालांकि पुलिस को अस्पताल के खिलाफ कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले। केवल आरोपी ही नाम ले रहे हैं। एक भी डोनर और रिसीवर न मिलने पर पुलिस ने अस्पताल और संचालक को चार्जशीट का हिस्सा नहीं बनाया।

नोटों के बेड पर लेटे हुए फोटो हुआ था वायरल

किडनी ट्रांसप्लांट मामले में डॉ. अफजल और डॉ. रोहित के साथी परवेज सैफी के पास से 10 लाख रुपये बरामद किए गए थे। जेल गए शिवम अग्रवाल के मोबाइल से पुलिस को डॉ. अफजल और परवेज का वीडियो मिला था, जिसमें दोनों 500-500 रुपये की गड्डियों के साथ बेड पर लेटे नजर आ रहे थे। इस वीडियो को भी पुलिस ने विवेचना का हिस्सा बनाया है। ये रुपये किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाली मुजफ्फरनगर की पारुल द्वारा दिए गए थे। इस विवेचना में लखनऊ, मुजफ्फरनगर और मेरठ पुलिस का सहयोग लिया गया।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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