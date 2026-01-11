कभी देश भर में थी धाक, अब किताबों का हिस्सा होगी जेके जूट मिल; 12 जनवरी को होगी नीलाम

संक्षेप: कानपुर के जेके जूट मिल का नामोनिशां किताबों का हिस्सा हो जाएगा। जूट मिल बिकने जा रही है। 12 जनवरी को छह कंपनियां मिल की बोली लगाएंगी। सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी जूट मिल की परिसंपत्तियों की मालिक बनेगी।

जेके जूट मिल (जियो जूट मिल) का नामोनिशां किताबों का हिस्सा हो जाएगा। जूट मिल बिकने जा रही है। 12 जनवरी को छह कंपनियां मिल की बोली लगाएंगी। सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी जूट मिल की परिसंपत्तियों की मालिक बनेगी। बिक्री से मिलने वाली रकम से मिल पर बकाया 275 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। शेष राशि कंपनी के मालिकान को मिल जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सात दिसंबर 1931 को बनी जेके जूट मिल की शान कभी देशभर में थी। 31 जून 2003 को कंपनी लड़खड़ाई तो मजदूरों का बकाया होने लगा। 2007 में सारडा ग्रुप ने मिल को खरीद लिया था। आठ मार्च 2014 से मिल पूरी तरह बंद हो गई। इससे पहले 2008 से 2014 के बीच मिल को 12 बार बंद किया गया। कंपनी ने उत्पादन बंद कर दिया। इसके बाद कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडराने लगा। जेके जूट मजदूर मोर्चा ने कर्मचारियों को बकाया वेतन का भुगतान करने की लड़ाई को कोर्ट में लड़ा। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने मजदूरों के बकाया भुगतान के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) दीपक कुमार अग्र्रवाल को नियुक्त किया।

आईआरपी ने मिल की बिक्री का तैयार किया खाका आईआरपी दीपक अग्रवाल मजदूरों के बकाया भुगतान के लिए मिल की परसंपत्तियों का अधिग्रहण बीते साल करने पहुंचे थे, तब प्रबंधन ने उन्हें परिसर में प्रवेश करने में अड़ंगा डाला था। हालांकि, मिल प्रबंधन को बैकफुट पर जाना पड़ा। फिलहाल, आईआरपी ने कालपी रोड स्थित 10.5 एकड़ के मिल परिसर और उपकरण, जरीब चौकी स्थित 2700 वर्ग मीटर में बने मिल के सात बंगले और बिहार में जूट की खेती के लिए कटिहार, पूर्णिया, अररिया, गुलाबबाग और पारिसिसगंज स्थित करीब 15 एकड़ जमीन की बिक्री का खाका तैयार किया है।

सारडा ग्रुप ने भी डाला टेंडर जेके जूट मिल की परिसंपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब 650 करोड़ बताई जा रही है। इसकी खरीद के लिए सारडा ग्रुप के एक भाई ने विजन कॉम्पटेक इंटीग्रेटर लिमिटेड फर्म के नाम से भी टेंडर डाला है। साथ ही सिंहानिया ग्रुप की यदु इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने भी टेंडर डाला है। पहले जेके जूट मिल सिंहानिया ग्रुप की ही हुआ करती थी। इसके अलावा प्लेटिना रियल एस्टेट लिमिटेड, ओडिसा मेटलिंक प्राइवेट लिमिटेड, शाइन स्टार बिल्ड कैप प्राइवेट लिमिटेड और रोहित कुमार देवरा-आरके देवरा ग्रुप फर्म खरीद की बोली लगाएंगी।