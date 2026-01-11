Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsKanpur JK Jute Mill is going up for sale six companies will bid on January 12th
कभी देश भर में थी धाक, अब किताबों का हिस्सा होगी जेके जूट मिल; 12 जनवरी को होगी नीलाम

कभी देश भर में थी धाक, अब किताबों का हिस्सा होगी जेके जूट मिल; 12 जनवरी को होगी नीलाम

संक्षेप:

कानपुर के जेके जूट मिल का नामोनिशां किताबों का हिस्सा हो जाएगा। जूट मिल बिकने जा रही है। 12 जनवरी को छह कंपनियां मिल की बोली लगाएंगी। सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी जूट मिल की परिसंपत्तियों की मालिक बनेगी।

Jan 11, 2026 10:56 am ISTPawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, कानपुर
share Share
Follow Us on

जेके जूट मिल (जियो जूट मिल) का नामोनिशां किताबों का हिस्सा हो जाएगा। जूट मिल बिकने जा रही है। 12 जनवरी को छह कंपनियां मिल की बोली लगाएंगी। सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी जूट मिल की परिसंपत्तियों की मालिक बनेगी। बिक्री से मिलने वाली रकम से मिल पर बकाया 275 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। शेष राशि कंपनी के मालिकान को मिल जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सात दिसंबर 1931 को बनी जेके जूट मिल की शान कभी देशभर में थी। 31 जून 2003 को कंपनी लड़खड़ाई तो मजदूरों का बकाया होने लगा। 2007 में सारडा ग्रुप ने मिल को खरीद लिया था। आठ मार्च 2014 से मिल पूरी तरह बंद हो गई। इससे पहले 2008 से 2014 के बीच मिल को 12 बार बंद किया गया। कंपनी ने उत्पादन बंद कर दिया। इसके बाद कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडराने लगा। जेके जूट मजदूर मोर्चा ने कर्मचारियों को बकाया वेतन का भुगतान करने की लड़ाई को कोर्ट में लड़ा। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने मजदूरों के बकाया भुगतान के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) दीपक कुमार अग्र्रवाल को नियुक्त किया।

आईआरपी ने मिल की बिक्री का तैयार किया खाका

आईआरपी दीपक अग्रवाल मजदूरों के बकाया भुगतान के लिए मिल की परसंपत्तियों का अधिग्रहण बीते साल करने पहुंचे थे, तब प्रबंधन ने उन्हें परिसर में प्रवेश करने में अड़ंगा डाला था। हालांकि, मिल प्रबंधन को बैकफुट पर जाना पड़ा। फिलहाल, आईआरपी ने कालपी रोड स्थित 10.5 एकड़ के मिल परिसर और उपकरण, जरीब चौकी स्थित 2700 वर्ग मीटर में बने मिल के सात बंगले और बिहार में जूट की खेती के लिए कटिहार, पूर्णिया, अररिया, गुलाबबाग और पारिसिसगंज स्थित करीब 15 एकड़ जमीन की बिक्री का खाका तैयार किया है।

ये भी पढ़ें:पंकज चौधरी के आने से पहले BJP में खलबली, मेयर-पार्षदों के बीच खत्म होगा विवाद

सारडा ग्रुप ने भी डाला टेंडर

जेके जूट मिल की परिसंपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब 650 करोड़ बताई जा रही है। इसकी खरीद के लिए सारडा ग्रुप के एक भाई ने विजन कॉम्पटेक इंटीग्रेटर लिमिटेड फर्म के नाम से भी टेंडर डाला है। साथ ही सिंहानिया ग्रुप की यदु इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने भी टेंडर डाला है। पहले जेके जूट मिल सिंहानिया ग्रुप की ही हुआ करती थी। इसके अलावा प्लेटिना रियल एस्टेट लिमिटेड, ओडिसा मेटलिंक प्राइवेट लिमिटेड, शाइन स्टार बिल्ड कैप प्राइवेट लिमिटेड और रोहित कुमार देवरा-आरके देवरा ग्रुप फर्म खरीद की बोली लगाएंगी।

जेके जूट मिल मजदूर मोर्चा के महामंत्री राजू प्रसाद ने बताया कि जेके जूट मिल की बिक्री के लिए छह कंपनियों ने टेंडर डाला है। 12 जनवरी को टेंडर खुलेगा। सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी जेके जूट मिल की करीब 650 करोड़ की परसंपत्तियों की खरीदार बनेगी। बिक्री से मिलने वाली रकम से मजदूरों का वेतन, ग्रेच्युटी, बोनस के अलावा पीएफ, ईएसआई, बिजली, पानी, सीवर और जीएसटी का 275 करोड़ का भुगतान आईआरपी दीपक अग्रवाल करेंगे।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Kanpur Kanpur News Uttarakhand अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |