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ज्वैलरी शॉप में काम देने के बहाने सर्राफ ने किशोरी से किया रेप, फॉर्म हाउस में न्यूड हालत में रखा

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, कानपुर
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कानपुर में ज्वैलरी शॉप में काम करने वाली एक किशोरी ने दुकानदार पर रेप का आरोप लगाया। किशोरी के मुताबिक आरोपित फॉर्म हाउस पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। यहां तक कि बंद कमरे में दिन-दिन भर न्यूड हालत में रखा। विरोध करने पर चोरी का आरोप और जान से मारने की धमकी भी दी।

ज्वैलरी शॉप में काम देने के बहाने सर्राफ ने किशोरी से किया रेप, फॉर्म हाउस में न्यूड हालत में रखा

UP News: यूपी के कानपुर से एक सननसीखेज मामला सामने आया है। जहां फजलगंज में ज्वैलरी शॉप में काम करने वाली एक किशोरी ने दुकानदार पर रेप का आरोप लगाया। किशोरी के मुताबिक आरोपित ने किसी से शिकायत करने पर परिवार समेत चोरी के आरोप में जेल भिजवाने और जान से मरवाने की धमकी दी थी। किशोरी ने आरोपित की हरकतों से तंग आकर इसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल से की। जिनके आदेश पर फजलगंज पुलिस ने रेप और पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में सर्राफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

फजलगंज की रहने वाली 15 साल की किशोरी ने बताया कि बीते 1 मई को वह दर्शनपुरवा स्थित अशोका ज्वैलर्स की दुकान पर काम कर रही है। आरोप है कि कुछ दिनों बाद ही दुकान मालिक अशोक कुमार रस्तोगी ने अश्लील हरकतें करने शुरू कर दी। विरोध करने पर चोरी के आरोप में लगाकर नौकरी से निकालने और पूरे परिवार को जेल भिजवाने व हत्या करवाने की धमकी देता था। आरोपित उसे स्कूटी सिखाने के बहाने बिठूर के फॉर्म हाऊस ले गया। जहां उसके साथ रेप किया। आरोपितों की हरकतों से तंग आकर युवती ने इस मामले की शइकायत पुलिस कमिश्नर से की।

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वहीं, इस मामले में फजलगंज थाना प्रभारी धनंजय कुमार पांडेय ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर रेप, पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपित सर्राफ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। किशोरी का कहना है कि आए दिन प्रताड़ना से तंग आकर उसने पूरी जानकारी घर वालों को दी। इसके बाद 10 मई को फजलगंज थाने में अशोक के खिलाफ शिकायत की। पुलिस की जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई और गिरफ्तारी हुई।

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फॉर्म हाउस के बंद कमरे में न्यूज़ हालात में रखा

किशोरी के मुताबिक आरोपित अशोक कुमार ने उसे बिठूर स्थित फॉर्म हाउस में लेकर जाता था। जेल भिजवाने और जान से मारने की धमकी देकर रेप करता था। इतना ही नहीं उसको न्यूज कर सारा-सार दिन अपने साथ कमरे में रखता और मालिश कराता था। पुलिस के मुताबिक कमरे में सेक्सवर्धक दवाओं समेत अन्य आत्तिजनक चीजें मिली हैं।

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महिलाकर्मी से रेप में जेल जा चुका है सर्राफ

थाना प्रभारी धनंजय पांडेय के मुताबिक अशोक के खिलाफ शोरूम में काम करने वाली पंजाब की एक युवती ने नवबंर 2018 में रेप की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके साथ भी शोरूम के कमरे और फॉर्म हाउस में दुष्कर्म किया था। इस मामले में अशोक 9 महीने जेल में रहा था और जमानत में छूटने के बाद बाहर आया था।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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