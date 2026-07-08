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चार महीने बंद रहेगा कानपुर का ये ओवरब्रिज, लखनऊ आने-जाने वाली गाड़ियों पर पड़ेगा असर

By Pawan Kumar Sharma
प्रमुख संवाददाता, कानपुर
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कानपुर के जाजमऊ गंगा पुल की मरम्मत के लिए इसे करीब चार महीने तक पूरी तरह बंद करना पड़ेगा। पुल के निचले हिस्से की मरम्मत पूरी हो चुकी है, अब ऊपरी हिस्से की मरम्मत और 28 बेयरिंग बदलने का काम होना है। हालांकि, ट्रैफिक डायवर्जन चुनौती बना हुआ है।

चार महीने बंद रहेगा कानपुर का ये ओवरब्रिज, लखनऊ आने-जाने वाली गाड़ियों पर पड़ेगा असर

UP News: यूपी के कानपुर के जाजमऊ स्थित पुराने गंगा पुल की मरम्मत के दूसरे चरण के लिए इसे करीब चार महीने तक पूरी तरह बंद करना पड़ेगा। पुल के निचले हिस्से की मरम्मत पूरी हो चुकी है, अब ऊपरी हिस्से की मरम्मत और 28 बेयरिंग बदलने का काम होना है। हालांकि, ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था तय न होने के कारण एनएचएआई अभी पुल बंद नहीं कर पा रहा है। इसे लेकर अधिकारी अब भी सोच में हैं कि ये कैसे होगा।

मरम्मत के दौरान सबसे अधिक असर लखनऊ से कानपुर आने वाले ट्रैफिक पर पड़ेगा। प्रशासन सरैंया क्रॉसिंग के रास्ते ट्रैफिक डायवर्ट करने पर विचार कर रहा है, लेकिन वहां सेतु निगम का रेलवे ओवरब्रिज अभी अधूरा है। रेलवे फाटक हर आधे घंटे में 10 से 15 मिनट तक बंद रहता है, जिससे भारी जाम की आशंका है। वहीं, उन्नाव के बक्सर गंगा पुल और रायबरेली के लालगंज स्थित गेगासो गंगा पुल पर पहले से ही भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। ऐसे में कानपुर-लखनऊ के बीच चलने वाले भारी वाहनों के लिए प्रभावी वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है।

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बेयरिंग बदलने, कंक्रीट भरने, तराई करने में बंदी जरूरी

एनएचएआई के अनुसार 700 मीटर लंबे पुल में 28 बेयरिंग बदली जाएंगी। प्रत्येक गर्डर को जैक से उठाकर बेयरिंग बदली जाएगी, फिर माइक्रो कंक्रीट और विशेष सामग्री से मरम्मत होगी। कार्य पूरा होने के बाद 28 दिन तक क्योरिंग (तराई) भी करनी होगी। अधिकारियों का कहना है कि ट्रैफिक डायवर्जन की अंतिम योजना बनने के बाद ही पुल को यातायात के लिए बंद किया जाएगा।

इसे लेकर एनएचएआई के परियोजना निदेशक पंकज यादव ने बताया कि गंगा पुल के ऊपरी हिस्से के कार्य के लिए डायवर्जन जरूरी है। प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस के साथ समन्वय कर जल्द वैकल्पिक रूट पर निर्णय लिया जाएगा, ताकि मरम्मत समय पर पूरी हो।

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सरैंया क्रॉसिंग पुल का धीमा निर्माण बना मुसीबत

एनएचएआई ने दो महीने बाद काम शुरू कराया और गंगा पुल मरम्मत के दो महीने बीतने के बाद भी सरैंया क्रॉसिंग पुल का निर्माण पूरा नहीं हो सका है। इसीलिए सेतु निगम ने गंगा बैराज को जाने वाला मार्ग खोल दिया है लेकिन कानपुर-लखनऊ रेलमार्ग होने की वजह से यह क्रॉसिंग हर आधे घंटे में 10 से 15 मिनट के लिए बंद हो जाती है। ऐसे में वहां से ट्रैफिक डायवर्ट करने पर भारी जाम लगेगा।

क्यों जरूरी है पुल की मरम्मत

पुल में कंपन की समस्या सामने आई है।

सीआरआर आई की रिपोर्ट के बाद मरम्मत का निर्णय।

निचले हिस्से में ग्राउटिंग, कोटिंग और एंटी-कोरोजन पेंट का काम पूरा।

अब 28 बेयरिंग बदलने के साथ ऊपरी हिस्से की मरम्मत होगी।

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ट्रैफिक डायवर्जन की बड़ी बाधाएं

सरैंया क्रॉसिंग का पुल अभी अधूरा।

रेलवे फाटक बार-बार बंद होने से जाम की आशंका

बक्सर गंगा पुल (उन्नाव) पर भारी वाहन प्रतिबंधित

गेगासो गंगा पुल (रायबरेली) पर भी भारी वाहनों का प्रवेश बंद

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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