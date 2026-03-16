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कानपुर में गैस किल्लत से लोहा-स्टील कटिंग ठप, प्लास्टिक उद्योग में 40% छंटनी की तैयारी, संकट में मजदूर

Mar 16, 2026 12:09 pm ISTYogesh Yadav कानपुर, प्रमुख संवाददाता
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ईरान-इजराइल युद्ध ने कानपुर के औद्योगिक ढांचे को हिला कर रख दिया है। कॉमर्शियल एलपीजी की भारी किल्लत के कारण 500 से अधिक लोहा-स्टील कटिंग इकाइयां बंद हो गई हैं। प्लास्टिक और साबुन-डिटर्जेंट उद्योगों में 40 प्रतिशत तक छंटनी की तैयारी है। 7000 मजदूरों की रोजी-रोटी पर सीधा संकट खड़ा हो गया है।

कानपुर में गैस किल्लत से लोहा-स्टील कटिंग ठप, प्लास्टिक उद्योग में 40% छंटनी की तैयारी, संकट में मजदूर

मध्य पूर्व में तनाव से उपजे गैस संकट ने उद्योगों की कमर तोड़ दी है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की किल्लत से लोहा-स्टील कटिंग उद्योग लगभग ठप हो गया है। 500 से अधिक कटिंग इकाइयों का काम रुक गया है। इससे लगभग दो हजार लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट गहरा गया है। वहीं प्लास्टिक उद्योग में 40 प्रतिशत छंटनी की तैयारी हो रही है।

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दादानगर, फजलगंज, पनकी, चौबेपुर स्थित अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित मेटल कटिंग इकाइयों में लोहा, स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर की कटिंग कर मशीनों, ऑटोमोबाइल, कृषि उपकरण और अन्य इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए पुर्जे तैयार किए जाते हैं। इन इकाइयों का पूरा काम एलपीजी आधारित गैस कटिंग पर टिका हुआ है। चार दिनों से कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित होने से उत्पादन ठप पड़ा है।

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एलपीजी और आक्सीजन से होती है कटिंग :

फीटा के महासचिव उमंग अग्रवाल कहते हैं कि बिना गैस कटिंग मशीनें चलना संभव नहीं है। कई फैक्ट्रयों में मशीनें बंद पड़ी हैं, जबकि मजदूर खाली बैठे हैं। पहली बार ऐसा संकट देखने को मिला है, जब गैस आपूर्ति रुकने से बड़े पैमाने पर काम ठप है। कटिंग करने के लिए एलपीजी व ऑक्सीजन जरूरी है। अचानक काम रुकने से करीब दो हजार से अधिक मजदूरों और कर्मचारियों की रोजी-रोटी पर सीधा असर पड़ रहा है।

सालाना 1500 करोड़ का कटिंग कारोबार :

कटिंग कारोबार से जुड़े प्रदीप सिंह, अनुज अग्रवाल के मुताबिक, कटिंग का सालाना कारोबार लगभग 1500 करोड़ रुपये का है। कानपुर समेत करीब एक दर्जन जिलों के छोटे-बड़े उद्योग इन कटिंग इकाइयों पर निर्भर हैं। अगर जल्द गैस आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो विकट स्थिति का सामना हमें करना पड़ेगा। इससे मशीनरी, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग सेक्टर का उत्पादन भी प्रभावित होगा।

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प्लास्टिक उद्योग में 40% छंटनी की तैयारी

शहर का प्लास्टिक उद्योग जंग से सर्वाधिक जूझ रहा है। क्रूड ऑयल महंगा व किल्लत से कारोबारी सकते में हैं। कच्चे माल यानी प्लास्टिक दाने की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के कारण उत्पादन लागत अचानक बढ़ गई है। इसके चलते कई फैक्ट्रियों में उत्पादन करीब 70 प्रतिशत तक घट गया है। कानपुर प्लास्टिक एसोसिएशन के अध्यक्ष इखलाक मिर्जा कहते हैं कि लागत बढ़ने और ऑर्डर घटने से कंपनियां बड़े घाटे में हैं। महंगाई के साथ फैक्ट्ररियों में काम नहीं होने से 40 फीसदी तक छंटनी की तैयारी है। अगर एक-दो दिन में हालात न सुधरे तो रोजगार छिनने का खतरा बढ़ जाएगा।

निर्यात सौदे धीमे पड़ गए

प्लास्टिक उद्योग से जुड़ा निर्यात कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। निर्यात परिषद के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव कहते हैं कि कानपुर से हर साल करीब 650 करोड़ रुपये के प्लास्टिक उत्पाद विदेशों में भेजे जाते हैं, लेकिन कच्चे माल के महंगा होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कठिन हो गई है। विदेशी खरीदार बढ़ी कीमतों पर ऑर्डर देने से बच रहे हैं, जिससे नए निर्यात सौदे धीमे पड़ गए हैं।

साबुन-डिटर्जेंट की 250 फैक्ट्री बंद, पांच हजार मजदूरों की घर बैठकी

क्रूड ऑयल संकट ने कानपुर के पुराने साबुन-डिटर्जेंट उद्योग की रफ्तार थाम दी है। कभी दिन-रात चलने वाली डिटर्जेंट पाउडर बनाने वाली फैक्ट्रियों में इन दिनों सन्नाटा पसरा है। कच्चे माल की सप्लाई बाधित होने से कानपुर और कानपुर देहात की करीब 50 फीसदी फैक्ट्रियों में उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया है। इसका सीधा असर करीब पांच हजार करोड़ रुपये के कारोबार पर पड़ा है, जबकि लगभग पांच हजार श्रमिकों की रोजी-रोटी पर भी संकट गहरा गया है।

दादानगर, पनकी, फजलगंज के अलावा रनिया, भौंती औद्योगिक क्षेत्रों में 500 से अधिक इकाइयों में डिटर्जेंट पाउडर व साबुन का निर्माण होता है। कारोबारी मिकी मनचंदा का कहना है कि क्रूड ऑयल से बनने वाले केमिकल लैब्सा (लीनियर एल्काइलबेंजीन सल्फोनिक एसिड) की कमी से उत्पादन ठप हो गया है। कच्चा माल न होने से लगभग 250 यूनिटों में उत्पादन ठप है। दो माह में लैब्सा की कीमत भी 120 से 260 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। इस वजह से कई सप्लायर ने माल भेजना ही बंद कर दिया है। नतीजतन उत्पादन लागत इतनी बढ़ गई कि फैक्ट्री चलाना घाटे का सौदा बन गया। कई फैक्ट्रियों में मशीनें शांत हैं और मजदूर काम की उम्मीद में रोज चक्कर लगा रहे हैं।

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सप्लाई करने वाली कंपनियों ने खड़े किए हाथ :

वरिष्ठ कारोबारी भगवान दास शिवानी कहते हैं कि पहली बार ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। केमिकल की आपूर्ति करने वाली चारों कंपनियों ने एमएसएमई सेक्टर को आपूर्ति करने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि अभी उनकी प्राथमिकता में वे संस्थान हैं, जिनसे उनका आपूर्ति का अनुबंध है। मौजूदा संकट हमारे लिए गंभीर है।

कच्चा माल नहीं मिला तो शत प्रतिशत उत्पादन ठप :

कारोबारी जितेंद्र ललवानी कहना है कि जल्द कच्चे माल की आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो बाकी फैक्ट्रियां भी बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगी। इससे हजारों और लोगों की नौकरी पर संकट खड़ा हो सकता है। कारोबारियों ने सरकार से हस्तक्षेप कर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने और उद्योग को राहत देने की मांग की है। वहीं दशकों से चल रहे इस उद्योग से जुड़े हजारों परिवारों की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। फैक्ट्रियों के गेट बंद होने से करीब पांच हजार श्रमिक घर बैठने को मजबूर हैं। मजदूरों का कहना है कि रोज कमाने-खाने की जिंदगी में अब चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो रहा है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं। 

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