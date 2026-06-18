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मम्मी दोस्त से बात कर रही थी, पापा ने डांटा तो..., तोतली जबान में मासूम ने बताई मां की करतूत

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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कानपुर में अपनी ही पत्नी के हाथों मारे गए कपूर कारोबारी के मासूम बेटे ने अब अपनी मां की कारस्तानी सब के सामने बताई है। उसने बताया कि किस तरह से मां ने उसके पिता को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया।

मम्मी दोस्त से बात कर रही थी, पापा ने डांटा तो..., तोतली जबान में मासूम ने बताई मां की करतूत

यूपी के कानपुर में प्रेमी के चक्कर में एक विवाहिता ने अपने मासूम बेटे के सामने ही पति की चाकू से गोंदकर हत्या कर दी। नौ साल पहले दोनों ने प्रेम विवाह किया था। अपनी लव मैरिज का अपने ही हाथों खून करते हुए विवाहिता को एक पल के लिए भी झिझक नहीं हुई। उसकी कारस्तानी मासूम ने देखा और अब तोतली जबान में सभी को मां की करतूत बता रहा है। मासूम ने बताया कि मम्मी अपने दोस्त से फोन पर बात कर रही थी। पापा ने मना किया तो झगड़ा करने लगी। फिर मम्मी ने पापा को चाकू मार दिया। आगे क्या हुआ, यह भी मासूम ने सभी के सामने ही पुलिस को बताया है।

नील वाली गली स्थित बालाजी धाम अपार्टमेंट में रहने वाले 45 वर्षीय मनीष गुप्ता कपूर का कारोबार करते थे। परिवार में मां मीरा, पिता रामकिशोर, पत्नी निहारिका और पांच वर्षीय बेटा रेयांश है। पिता रामकिशोर ने बताया कि वर्ष 2017 में बेटे मनीष ने काहूकोठी में रहने वाली निहारिका से प्रेम विवाह किया था।

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कुछ समय तो सब ठीक चला पर करीब दो साल पहले बेटे को पता चला की बहू का किसी से प्रेम-प्रसंग चल रहा है। इस बात को लेकर अक्सर उनके बीच में झगड़ा होने लगा। पांच जून को बहू किसी से फोन पर बातचीत कर रही थी। इस पर बेटे ने रोका तो वह झगड़ा करने लगी। इसी दौरान किचन से चाकू लाकर पति के पेट में कई वार कर दिए। बचने के प्रयास में उसके दोनों हाथ भी जख्मी हो गए थे। पुलिस को सूचना देने के बाद बेटे को केपीएम ले गए, जहां से उसे हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया था। इलाज के दौरान मंगलवार तड़के कारोबारी की मौत हो गई।

मम्मी ने पापा को चाकू मार दिया

मासूम रेयांश ने सभी के सामने पूरी घटना बताई। कहा कि ‘मैंने पापा को बताया मम्मी अपने दोस्त से बात कर रही हैं। इसके बाद पापा और मम्मी के बीच झगड़ा हो गया। मम्मी ने पापा को चाकू मार दिया। पापा मुझे लेकर पुलिस अंकल के पास गए। पापा के कपड़ों और मेरे कपड़ों में खून लग गया। पुलिस अंकल पापा को अस्पताल ले गए। फिर डॉक्टर अंकल ने दूसरे अस्पताल भेज दिया। यहां पापा मर गए’।

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चाकू मारने के बाद भी अस्पताल नहीं गई

पति को चाकू मारने के बावजूद पत्नी बेधड़क होकर घर पर ही रह रही थी। परिवार इलाज में लगा हुआ था। बहू उन लोगों पर जानलेवा हमला न कर दे, इसलिए परिवार के लोग ज्यादातर समय अस्पताल में गुजारते थे। जब भी वह लोग घर जाते थे, तो अपने कमरे में खुद को बंद करके रहते थे। मनीष के परिजनों ने बताया कि निहारिका ने जब मनीष के चाकू मारे तो घर पर मौजूद उनकी मां मीरा डर के मारे फ्लैट से निकलकर नीचे चली गईं। जहां से उन्होंने मनीष के पिता को घटना की जानकारी दी। उन लोगों ने बेटे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मगर बहू एकबार भी बेटे को देखने अस्पताल नहीं पहुंची।

बहू की दहशत के कारण पूरा परिवार अपना ज्यादातर समय अस्पताल में बिताता था। पौत्र रेयांश भी उनके साथ अस्पताल में ही रहता था। केवल नहाने और कपड़े बदलने के लिए ही परिवार घर जाता था। परिवार का कहना है कि अभी भी उनको बहू के प्रेमी से खतरा बना हुआ है। क्योंकि प्रेमी बेटे को फोन पर गाली-गलौज व धमकी देता था।

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नौ साल पहले शुरू हुई थी प्रेम कहानी

नौ साल पहले काहूकोठी के एक प्राइवेट स्कूल से कारोबारी मनीष गुप्ता और निहारिका कश्यप की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। मनीष के पिता रामकिशोर का कहना है कि बहू ने बेटे की जान अपने प्रेमी के कहने पर ली है। पांच जून को बहू फोन पर बातचीत कर रही थी। पौत्र रेयांश ने बेटे से कहा कि मम्मी अपने दोस्त से बात कर रही हैं। इस पर बेटे ने फोन छीनने की कोशिश की। रामकिशोर का आरोप है कि बहू जिससे बात कर रही थी, उसकी उन्होंने आवाज सुनी। उसने कहा था ‘आज काम तमाम कर दो’। इसके बाद ही बहू ने बेटे पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए थे।

मनीष के पिता रामकिशोर गुप्ता ने बताया वर्ष 2017 में निहारिका कश्यप परिवार के साथ काहूकोठी में रहती थी। वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। वहां मनीष का भी आना जाना था। इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम हो गया। अलग-अलग जाति का होने के चलते परिवार शादी के लिए राजी नहीं था। बेटे की जिद पर वह मान गए और 30 जून 2017 को दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया।

सोशल मीडिया पर युवक से दोस्ती

मनीष ने नयागंज में कपूर का अपना कारोबार शुरू कर दिया। दोनों के बीच सब ठीक चल रहा था। उनके छह साल का बेटा रेयांश भी है। पिता ने बताया कि दो साल पहले निहारिका की सोशल मीडिया पर एक युवक से दोस्ती हुई। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। युवक कहां का है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। बातचीत की रिकार्डिंग से वह जम्मू या पश्चिमी यूपी का लग रहा है।

चर्चा है कि उसका नाम अंग्रेज सिंह है। रामकिशोर ने बताया कि बहू ने जिस समय बेटे पर हमला किया वह नयागंज में अपने कारखाने में थे। मनीष की दादी और मां उसे अस्पताल ले गए। शनिवार को उन्होंने बहू के खिलाफ तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने रविवार देर रात मुकदमा दर्ज किया और सोमवार को निहारिका को गिरफ्तार कर लिया।

कारोबारी और महिला के प्रेमी की बातचीत आई सामने

कारोबारी मनीष और पत्नी के प्रेमी के बीच बातचीत का एक आडियो भी सामने आया है। इसमें प्रेमी गाली गलौच कर रहा है। दोनों के बीच क्या हुई बातचीत...

मनीष: हेलो, क्या बताना चाहते हो।

युवक : गाली बकते हुए देखने की धमकी दी

मनीष: तुम गाली क्यो दे रहे हो। सही तरीके से बात करना।

युवकः दोबारा मनीष से गाली-गलौज करता है।

मनीषः तुम मेरी बीबी को छेड़ोगे और मैं शांत रहूंगा क्या।

युवकः तेरी बीबी नहीं तेरी साली को भी छेडूंगा।

मनीषः मुझसे इस तरह से बातचीत नहीं करना। सही तरीके से बात करना।

युवकः दोबारा मनीष को गाली देता है।

मनीषः तुझको बोल रहा हूं मेरी बीबी है। फिर भी तू गाली दे रहा है। तेरी पुलिस कंप्लेन करूंगा।

युवकः तेरी नहीं मेरी बीबी है वो।

मनीषः कहा से तेरी बीबी है, वो तेरी पुलिस कंप्लेन करने के लिए बोलती है।

युवकः तू कुछ कर नहीं कर पाएगा। अगर तेरे में दम होती तो अपनी बीबी को रोक लेता।

मनीषः सही तरीके से बोलो। पहले तो भाई-भाई बोलता था।

युवकः मैं उसका भाई बोल रहा हूं।

मनीषः अगर उसके भाई हो तो इस तरह से गाली-गलौज क्यों कर रहे हो।

युवकः तू मुझसे क्यों बोल रहा है। अपनी बीबी को संभाल, जो मुझसे बात करने के लिए मरी जा रही है। मैंने तो उसका नंबर ब्लॉक कर रखा है।

मनीषः मैं अपनी बीबी के लिए सब कुछ करता हूं। बावजूद इसके वो तुमसे ही नहीं सबसे रोती रहती है।

युवकः मैं उससे बातचीत नहीं करता हूं। उसकी मिस कॉल आई तो मैंने कॉल की।

मनीषः वो तो कह रही है, तुम उसे परेशान करते हो। तुम हमेशा नशे में रहते हो क्या। जो गाली-गलौज से बातचीत करते हो।

युवकः मैं उसे कॉल नहीं करता हूं।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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