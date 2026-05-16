Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

होटल में जिस्मफरोशी का गंदा खेल, हिडन कैमरे से वीडियो बनाकर करते थे ब्लैकमेल, 5 धरे गए

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, कानपुर
share

कानपुर के एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने तीन महिलाओं समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह कमरे में हिडन कैमरे लगाकर ग्राहकों के वीडियो बना लेता था और उन्हें ब्लैकमेल करता था। पुलिस को कमरों से कैमरे भी मिले हैं।

होटल में जिस्मफरोशी का गंदा खेल, हिडन कैमरे से वीडियो बनाकर करते थे ब्लैकमेल, 5 धरे गए

UP News: यूपी के कानपुर में रावतपुर पुलिस ने विनायकपुर के एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा कर पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। दो संचालक और तीन महिलाएं हैं। गिरोह कमरे में हिडन कैमरे लगाकर ग्राहकों के वीडियो बना लेता था और उन्हें ब्लैकमेल करता था। पुलिस को कमरों से कैमरे भी मिले हैं।

रावतपुर इंस्पेक्टर कमलेश राय ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि विनायकपुर में दलहन बाउंड्री किनारे होटल रिद्धि पैलेस में सेक्स रैकेट चल रहा है। इस पर पुलिस ने शुक्रवार दोपहर छापेमारी की। पुलिस ने रैकेट संचालक नोनारी थाना बेला जनपद औरैया के प्रमोद गुप्ता और बर्रा निवासी अंबिका को गिरफ्तार किया। रावतपुर स्टेशन के पास रहने वाली प्रीति सिंह समेत दो महिलाओं को भी पकड़ा गया।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:मामा की बारात में भांजे को ट्रक ने कुचला,बारातियों ने थाने में सिपाहियों को पीटा

चार्जरनुमा कैमरे से करते रिकॉर्डिंग, मोबाइल में 50 वीडियो

होटल की छानबीन में पुलिस को कमरे में चार्जरनुमा हिडन कैमरे मिले। कैमरों से रैकेट संचालक प्रमोद और साथी वहां आने वाले ग्राहकों के अश्लील वीडियो बनाते थे। पुलिस के मुताबिक प्राथमिक जांच में कुछ ग्राहकों को इन अश्लील वीडियो का डर दिखा ब्लैकमेल करने की बात सामने आ रही है। संचालकों के मोबाइल से 50 से अधिक ग्राहकों के अश्लील वीडियो भी मिले हैं।

जरूरतमंद औरतों को झांसे में ले कराते गंदा काम

रावतपुर पुलिस ने बताया कि संचालक प्रमोद गुप्ता ने एक सप्ताह पहले इस होटल को किराये पर लिया था। इससे पहले यह लोग कल्याणपुर में देह व्यापार करा रहे थे। पुलिस की मानें तो आर्थिक तंगी से जूझ रही महिलाओं को प्रमोद और प्रीति अपना शिकार बनाते थे। ग्राहकों से वसूली गई आधी रकम को यह लोग देह व्यापार में संलिप्त महिलाओं को दे देते थे।

ये भी पढ़ें:लव अफेयर के शक में कातिल बना शौहर, बीवी की हत्या कर झाड़ियों में फेंका शव

अंदर बना रखी थी पार्किंग, नहीं होता था शक

रावतपुर इंस्पेक्टर ने बताया कि रिहायशी इलाके में देह व्यापार कराया जा रहा था। गर्मियों का फायदा उठाकर यह लोग दोपहर में ही ग्राहकों को बुलाते थे। होटल के अंदर बड़ी पार्किंग बना रखी थी, जिससे ग्राहकों की गाड़ियां सीधे अंदर जाकर खड़ी हो जाती थीं। इस कारण इलाकाई लोगों को शक नहीं होता था। वहीं पुलिस अब होटल संचालक से पूछताछ कर रही है। जल्द और खुलासे होंगे।

ये भी पढ़ें:पत्नी के अत्याचार से जीने की इच्छा नहीं...इंजीनियर ने की खुदकुशी

एक हफ्ते पहले प्रयागराज में पकड़ा गया था सैक्स रैकेट

इससे पहले 9 मई को प्रयागराज के अतरसुइया थाना क्षेत्र स्थित कल्याणी देवी क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था। ब्यूटी पार्लर की आड़ में देह व्यापार चल रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने चार महिलाओं और दो पुरुषों को गिरफ्तार किया है। मौके से आपत्तिजनक सामग्री और सेक्स संबंधी दवाएं भी बरामद हुई हैं।

पुलिस के अनुसार, मुखबिर से सूचना मिली थी कि इलाके में किराये के एक मकान में देह व्यापार का धंधा संचालित किया जा रहा है। सूचना पर छापेमारी की गई तो मौके से मकान मालिक सुशील केसरवानी और ग्राहक आशुतोष यादव सहित चार महिलाओं को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार महिलाओं में तीन प्रयागराज और एक प्रतापगढ़ की रहने वाली बताई गई। वहीं ब्यूटी पार्लर संचालिका सरायइनायत थानाक्षेत्र में हनुमानगंज की रहने वाली है। पूछताछ में सामने आया कि मकान मालिक और ब्यूटी पार्लर संचालिका मिलकर करीब एक वर्ष से इस धंधे को चला रहे थे।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Kanpur News Kanpur Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।