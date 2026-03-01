कानपुर के हैलट अस्पताल में बवाल, महिला डॉक्टर पर फब्तियां कसने पर गार्ड को पीटा, पांच छात्र सस्पेंड

कानपुर में महिला डॉक्टर पर फब्तियां कसने में हैलट में सुरक्षा गार्ड को मेडिकल छात्रों ने जमकर पीट दिया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया। तीन वरिष्ठ डॉक्टरों को जांच के निर्देश दिए गए हैं।

यूपी के कानपुर में महिला डॉक्टर पर फब्तियां कसने में हैलट में शुक्रवार रात सुरक्षा गार्ड को मेडिकल छात्रों ने जमकर पीटा। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया। तीन वरिष्ठ डॉक्टरों को जांच के निर्देश दिए गए हैं। गार्ड के दिए नाम और वीडियो को देखने के बाद पांच छात्रों को जांच होने तक निलंबित कर दिया गया है।

शुक्रवार देर रात करीब एक बजे इमरजेंसी के बाहर सुरक्षा गार्ड आकाश तैनात था। इस दौरान ऑन कॉल वहां पहुंचीं मनोरोग विभाग की महिला चिकित्सक को गार्ड ने रोक लिया। आरोप है कि डॉक्टर ने जब अपना परिचय दिया तो भी गार्ड पीछे नहीं हटा और फब्तियां कसने लगा। डॉक्टर के साथ आए चार-पांच मेडिकल छात्र (फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट) ने गार्ड को टोका तो वह उनसे भिड़ गया। इमरजेंसी से लौटते वक्त भी गार्ड ने फिर वही सलूक किया तो छात्र उखड़ गए। कुछ देर बाद वहां और भी छात्र पहुंच गए और गार्ड को पीटने लगे। वीडियो वायरल के बाद उप प्राचार्य डॉ ऋचा गिरि ने वरिष्ठ डॉक्टर डॉ. यशवंत राव, सीएमएस डॉ. विकास कटियार व कैंपस प्रभारी डॉ. अनुराग राजौरिया की टीम बनाकर जांच का निर्देश दिया। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

सुरक्षा गार्डों में गुस्सा, पांच छात्रों के दिए गए नाम घटना के बाद सुरक्षा गार्डों में आक्रोश दिखा। काम न करने की जिद पर कुछ अड़ गए। वरिष्ठों के समझाने पर सभी ने शनिवार को दिनभर काम तो किया पर आक्रोश में कमी नहीं आई। महिला डॉक्टर व गार्ड दोनों ने उप प्राचार्य से मिलकर अपना-अपना पक्ष रखा। गार्ड ने पीटने, धक्कामुक्की व गाली गलौज करने वाले पांच छात्रों के नाम दिए हैं।

बैरियर हटाने को लेकर विवाद की रही चर्चा घटना को लेकर हैलट प्रबंधन भी अलग-अलग दिखा। एक पक्ष महिला डॉक्टर पर कमेंट को विवाद का कारण बता रहा है। दूसरे पक्ष ने कहा कि इमरजेंसी के बाहर बैरियर हटाने की बात पर मारपीट हुई। प्रमुख अधीक्षक डॉ. सौरभ अग्रवाल का कहना है कि जांच के बाद स्थिति और सही कारण का पता लग सकेगा।