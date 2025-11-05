Hindustan Hindi News
Kanpur GST Assistant Commissioner demanded a bribe of one lakh rupees; UP Police registered FIR
असिस्टेंट कमिश्नर ने कैलकुलेटर पर लिखकर मांगी एक लाख की रिश्वत, पुलिस ने दर्ज की FIR

असिस्टेंट कमिश्नर ने कैलकुलेटर पर लिखकर मांगी एक लाख की रिश्वत, पुलिस ने दर्ज की FIR

संक्षेप: यूपी के कानपुर में ट्रक छोड़ने के एवज में स्टेट जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर ने कैलकुलेटर पर लिखकर एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी। शिकायत के बाद ऐक्शन हुआ है। पुलिस ने आरोपी अफसर समेत दो के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

Wed, 5 Nov 2025 09:53 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के कानपुर में जीएसटी विभाग के अफसर का कारनामा सामने आया है। बिना किसी वजह के माल लदे ट्रक को पकड़कर जीएसटी कार्यालय लाकर खड़ा करवा दिया। उसमें अवैध पन्नी लोड होने का आरोप लगाया। ट्रक छोड़ने के एवज में स्टेट जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर ने कैलकुलेटर पर लिखकर एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी। छह दिन तक ट्रक न छूटने पर पीड़ित ट्रांसपोर्टर ने राज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज को व्हाट्सएप कर शिकायत की, जिसके बाद ट्रक छोड़ा गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी अफसर समेत दो के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

किदवई नगर एच ब्लॉक निवासी वैभव सिंह राठौड़ मिर्जापुर रोड लाइन फर्म के प्रोपराइटर हैं। 29 अक्तूबर को उनके ट्रांसपोर्ट में लगा ट्रक कानपुर से मिर्जापुर जा रहा था। इसमें कई व्यापारियों का माल लोड था। वैभव के मुताबिक ट्रक ड्राइवर के पास बिल भी था। राज्य कर विभाग की दशम इकाई के असिस्टेंट कमिश्नर योगेंद्र कुमार ने ट्रक रुकवाया और लखनपुर स्थित जीएसटी कार्यालय भिजवा दिया।

मामला निपटाने के लिए मांगी थी रकम

31 अक्तूबर को ट्रक का भौतिक सत्यापन शुरू किया गया। ट्रांसपोर्ट के मैनेजर राजेश मिश्रा को ट्रक में अवैध पन्नी लोड होने की जानकारी देते हुए लेबर ठेकेदार से बात करने को कहा गया। ठेकेदार मन्नू ने मामला निपटाने के लिए डेढ़ लाख रुपये मांगे। एक नवंबर को फिर ट्रक का भौतिक सत्यापन हुआ। शाम को वैभव असिस्टेंट कमिश्नर योगेंद्र कुमार के पास पहुंचे तो उन्होंने कैलकुलेटर पर एक लाख लिखकर रकम की मांग की।

जीएसटी विभाग के प्रमुख सचिव से शिकायत

वैभव के मुताबिक योगेंद्र ने कहा कि नगर निगम को फाइन देने से बेहतर रिश्वत देना रहेगा। ट्रक के तीसरे सत्यापन में भी मन्नू ने लेन-देन के जरिए ही मामला निपटने की बात कही। तीन नवंबर तक यही सब चलता रहा। परेशान होकर वैभव ने जीएसटी विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज को व्हाट्सएप कर शिकायत की। शिकायत के तीन घंटे बाद ही जीएसटी से मूव-7 लेटर जारी कर दिया गया। पनकी इंस्पेक्टर मनोज भदौरिया के मुताबिक ट्रांसपोर्टर की तहरीर पर योगेंद्र कुमार और मन्नू के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
