इस्लाम के प्रचार के लिए गाजी ने छोड़ी यूपी पुलिस की नौकरी, ओवैसी की पार्टी के बाद ली सपा की सदस्यता

यूपी के कानपुर में माहौल बिगाड़ने वाले जुबैर अहमद खान उर्फ जुबैर गाजी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। गाजी ने इलाम के प्रचार-प्रसार के लिए पुलिस की नौकरी छोड़ी थी। इसके ओवैसी की पार्टी में शामिल हुआ। इसके बाद समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 10:57 AM
यूपी के कानपुर में आई लव मोहम्मद मामले में ऑडियो वायरल कर माहौल बिगाड़ने वाले जुबैर अहमद खान उर्फ जुबैर गाजी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपित ने इस्लाम के अध्ययन और प्रचार-प्रसार के लिए पुलिस की नौकरी से वीआरएस लिया था। पुलिस अब आरोपित के बैंक खाते, प्रॉपर्टी, परिचितों और अन्य कनेक्शन की जांच में जुटी है। वीआरएस के बाद वह ओवैसी की पार्टी में शामिल हो गया। बाद में उसने सपा की सदस्यता ली। आरोपित बरेली के तौकीर रजा के संपर्क में था या नहीं, इसकी जानकारी भी पुलिस जुटा रही है।

चर्चा है कि व्हाट्सएप के जरिये वह तौकीर के भी संपर्क में था। आलाधिकारियों ने इस संभावना से पूरी तरह इंकार नहीं किया है। पुलिस आरोपित को फंडिंग के सोर्स की जानकारी कर रही है। रेलबाजार के सुजातगंज स्थित अजमेरी मस्जिद के पास बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद एक आरोपित जुबैर अहमद खान उर्फ जुबैर गाजी ने एक ऑडियो वायरल कर लोगों को जमा कर भड़काने का प्रयास किया था। जिस पर सुजातगंज चौकी प्रभारी राजमोहन मिश्र ने आरोपित समेत 25 अज्ञात के खिलाफ दंगा भड़काने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया था। बीते शनिवार की देर रात को पुलिस ने आरोपित जुबैर को अजमेरी मस्जिद के पास से ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

पुलिस ने जब आरोपित के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि आरोपित वर्ष 2015 में कानपुर नगर में यातायात पुलिस सिपाही पद से भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त किया गया था। हालांकि बाद में वह बहाल हो गया था। जेसीपी क्राइम आशुतोष कुमार ने बताया कि आरोपित ने वीआरएस लिया था। जानकारी के मुताबिक जुबैर ने इस्लाम के अध्ययन और प्रचार-प्रसार के लिए वर्ष 2021 में पुलिस की नौकरी से वीआरएस ले लिया था। इसके बाद वह ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में शामिल हो गया। बाद में उसने सपा की सदस्यता ली। पुलिस जुबैर की कॉल डिटेल, उसके संपर्क सूत्र और कनेक्शन, बैंक खातों और संपत्तियों की जांच कर रही है।

