इस्लाम के प्रचार के लिए गाजी ने छोड़ी यूपी पुलिस की नौकरी, ओवैसी की पार्टी के बाद ली सपा की सदस्यता

यूपी के कानपुर में माहौल बिगाड़ने वाले जुबैर अहमद खान उर्फ जुबैर गाजी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। गाजी ने इलाम के प्रचार-प्रसार के लिए पुलिस की नौकरी छोड़ी थी। इसके ओवैसी की पार्टी में शामिल हुआ। इसके बाद समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली।

यूपी के कानपुर में आई लव मोहम्मद मामले में ऑडियो वायरल कर माहौल बिगाड़ने वाले जुबैर अहमद खान उर्फ जुबैर गाजी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपित ने इस्लाम के अध्ययन और प्रचार-प्रसार के लिए पुलिस की नौकरी से वीआरएस लिया था। पुलिस अब आरोपित के बैंक खाते, प्रॉपर्टी, परिचितों और अन्य कनेक्शन की जांच में जुटी है। वीआरएस के बाद वह ओवैसी की पार्टी में शामिल हो गया। बाद में उसने सपा की सदस्यता ली। आरोपित बरेली के तौकीर रजा के संपर्क में था या नहीं, इसकी जानकारी भी पुलिस जुटा रही है।

चर्चा है कि व्हाट्सएप के जरिये वह तौकीर के भी संपर्क में था। आलाधिकारियों ने इस संभावना से पूरी तरह इंकार नहीं किया है। पुलिस आरोपित को फंडिंग के सोर्स की जानकारी कर रही है। रेलबाजार के सुजातगंज स्थित अजमेरी मस्जिद के पास बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद एक आरोपित जुबैर अहमद खान उर्फ जुबैर गाजी ने एक ऑडियो वायरल कर लोगों को जमा कर भड़काने का प्रयास किया था। जिस पर सुजातगंज चौकी प्रभारी राजमोहन मिश्र ने आरोपित समेत 25 अज्ञात के खिलाफ दंगा भड़काने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया था। बीते शनिवार की देर रात को पुलिस ने आरोपित जुबैर को अजमेरी मस्जिद के पास से ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।