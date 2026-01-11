Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newskanpur gang rape case a black car was parked there the minor explained what happened that night
कानपुर गैंगरेप केस: वहां खड़ी थी काले रंग की कार, नाबालिग ने बताया क्या हुआ था उस रात

कानपुर गैंगरेप केस: वहां खड़ी थी काले रंग की कार, नाबालिग ने बताया क्या हुआ था उस रात

संक्षेप:

Jan 11, 2026 06:50 pm ISTAjay Singh संवाददाता, कानपुर दक्षिण
‘मैं शौच के लिए घर से निकली थी, कुछ दूर पहुंची तभी काली रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी दिखी। वह कुछ पीछे हटी, तभी स्कॉर्पियो से दो लोग निकले और जबरन खींचकर अंदर घसीट लिया। इसके बाद गैंगरेप किया। चीखने पर मुंह दबाया’। ये शब्द किशोरी ने मजिस्ट्रेट के सामने कलम बंद बयान दर्ज कराते समय कह थे। अब पुलिस ने भी बयानों का अवलोकन कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित किशोरी यू-ट्यूबर शिवबरन यादव और दरोगा अमित मौर्य पर लगाए गए अपने आरोपों पर कायम है। दबिश में गए सचेंडी इंस्पेक्टर के लौटने पर पुलिस आधिकारिक अवलोकन कर आगे की कार्रवाई करेगी। सचेंडी क्षेत्र में सोमवार रात करीब नौ बजे किशोरी शौच जाने के लिए निकली थी। आरोप है कि तभी थाने की भीमसेन पुलिस चौकी में तैनात अमित मौर्य अपनी काले रंग की स्कॉर्पियो से चंद्रहस गांव निवासी यू-ट्यूबर शिवबरन सिंह यादव के साथ घूम रहा था। किशोरी को झाड़ियों के पास देख अमित और शिवबरन ने उसे गाड़ी में खींच लिया फिर झांसी रेल लाइन किनारे गैंगरेप किया।

ये भी पढ़ें:कौन है यूपी का वो इनामी दरोगा, जिसे पकड़ने के लिए खाक छान रहीं पुलिस की 4 टीमें

यू-ट्यूबर गिरफ्तार, दरोगा की तलाश

हालांकि मामला सुर्खियों में आया तो पुलिस कमिश्नर के आदेश पर यू-ट्यूबर को गिरफ्तार कर गाड़ी जब्त की गई। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को निलंबित किया गया। हालांकि दरोगा अमित फरार हो गया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, किशोरी के बयानों की कॉपी देखी गई है। अमित की तलाश में पुलिस की चार टीमें प्रदेश के कई जनपदों की खाक छान रही हैं। आरोपी दरोगा पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।

ये भी पढ़ें:कानपुर गैंगरेप केस: 6 लाइन में रिपोर्ट निपटाने वाले दारोगा खुद निपटे,हुए सस्पेंड

दरोगा का गृह जिला गोरखपुर होने के चलते वहां भी एक टीम तलाश कर रही है। डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि गैंगरेप की घटना के बाद यूट्यूबर शिवबरन यादव को जेल भेजा जा चुका है। बताया जा रहा है कि पुलिस को चार अलग-अलग जिलों में फरार दरोगा की लोकेशन मिली थी। हालांकि पिछले दो दिनों से उसका मोबाइल बंद जा रहा है और अब उसका कुछ पता नहीं चल रहा है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
