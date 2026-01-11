कानपुर गैंगरेप केस: वहां खड़ी थी काले रंग की कार, नाबालिग ने बताया क्या हुआ था उस रात

संक्षेप: पुलिस के मुताबिक, पीड़ित किशोरी यू-ट्यूबर और दरोगा पर लगाए गए अपने आरोपों पर कायम है। दबिश में गए सचेंडी इंस्पेक्टर के लौटने पर पुलिस आधिकारिक अवलोकन कर आगे की कार्रवाई करेगी। सचेंडी क्षेत्र में सोमवार रात करीब 9 बजे किशोरी शौच जाने के लिए निकली थी।

‘मैं शौच के लिए घर से निकली थी, कुछ दूर पहुंची तभी काली रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी दिखी। वह कुछ पीछे हटी, तभी स्कॉर्पियो से दो लोग निकले और जबरन खींचकर अंदर घसीट लिया। इसके बाद गैंगरेप किया। चीखने पर मुंह दबाया’। ये शब्द किशोरी ने मजिस्ट्रेट के सामने कलम बंद बयान दर्ज कराते समय कह थे। अब पुलिस ने भी बयानों का अवलोकन कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित किशोरी यू-ट्यूबर शिवबरन यादव और दरोगा अमित मौर्य पर लगाए गए अपने आरोपों पर कायम है। दबिश में गए सचेंडी इंस्पेक्टर के लौटने पर पुलिस आधिकारिक अवलोकन कर आगे की कार्रवाई करेगी। सचेंडी क्षेत्र में सोमवार रात करीब नौ बजे किशोरी शौच जाने के लिए निकली थी। आरोप है कि तभी थाने की भीमसेन पुलिस चौकी में तैनात अमित मौर्य अपनी काले रंग की स्कॉर्पियो से चंद्रहस गांव निवासी यू-ट्यूबर शिवबरन सिंह यादव के साथ घूम रहा था। किशोरी को झाड़ियों के पास देख अमित और शिवबरन ने उसे गाड़ी में खींच लिया फिर झांसी रेल लाइन किनारे गैंगरेप किया।

यू-ट्यूबर गिरफ्तार, दरोगा की तलाश हालांकि मामला सुर्खियों में आया तो पुलिस कमिश्नर के आदेश पर यू-ट्यूबर को गिरफ्तार कर गाड़ी जब्त की गई। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को निलंबित किया गया। हालांकि दरोगा अमित फरार हो गया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, किशोरी के बयानों की कॉपी देखी गई है। अमित की तलाश में पुलिस की चार टीमें प्रदेश के कई जनपदों की खाक छान रही हैं। आरोपी दरोगा पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।