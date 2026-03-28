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हाफ एनकाउंटर के डर से कानपुर गैंगरेप के आरोपियों का सरेंडर! हॉस्टल में बनारस की लड़की से दरिंदगी की थी

Mar 28, 2026 10:58 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, बिठूर (कानपुर)
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कानपुर गैंगरेप के आरोपित निहाल सिंह और बिल्लू उर्फ नितेश दुबे की गिरफ्तारी को लेकर चर्चा है। दोनों आरोपी सफेदपोश नेताओं व परिजनों की भीड़ के साथ अधिकारी के कार्यालय पहुंचे थे। दोनों को डर था, कहीं हाफ एनकाउंटर न हो जाए। सूत्रों की मानें तो इसी डर के चलते कई सफेदपोश नेताओं ने पुलिस से संपर्क साधा।

हाफ एनकाउंटर के डर से कानपुर गैंगरेप के आरोपियों का सरेंडर! हॉस्टल में बनारस की लड़की से दरिंदगी की थी

कानपुर में बनारस से मंधना आई किशोरी के साथ हुए गैंगरेप के मामले में फरार चल रहे दोनों आरोपियों को पुलिस ने गंगा बैराज के आगे गंभीरपुर कछार मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। हॉस्टल संचालक को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। वहीं इस मामले में आरोपियों की सफेदपोशों के साथ अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर सरेंडर की चर्चा है। गैंगरेप के आरोपित निहाल सिंह व बिल्लू उर्फ नितेश दुबे की गिरफ्तारी को लेकर चर्चा है दोनों आरोपी सफेदपोश नेताओं और परिजनों की भीड़ के साथ अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। दोनों को डर था, कहीं हाफ एनकाउंटर न हो जाए। सूत्रों की मानें तो इसी डर के चलते कई सफेदपोश नेताओं ने पुलिस से संपर्क साधा। इसके बाद दोनों को चार गाड़ियों से कल्याणपुर सर्किल के एक अधिकारी के यहां ले जाया गया। पुलिस ने जब आरोपितों की गिरफ्तार किया तो चेहरों पर मलाल नहीं दिखा।

बनारस की लड़की से हॉस्टल में गैंगरेप

आपको बता दें बनारस कैंट क्षेत्र के एक गांव से कानपुर के मंधना पहुंची किशोरी को मंगलवार रात 12 बजे हॉस्टल में कमरा दिलाने के नाम पर पदम त्रिपाठी साथ ले गया था। हॉस्टल के कमरे में पदम त्रिपाठी, उसके दोस्त निहाल सिंह और नितेश दुबे उर्फ बिल्लू ने पांच घंटे तक किशोरी को बंधक बना हैवानियत की थी। इसके बाद कमरे में छोड़ फरार हो गए थे। सुबह किशोरी को बदहवास देखकर हॉस्टल में रहने वाले युवक ने डायल 112 में सूचना दी। पुलिस पहुंची तो उसके साथ हुए गैंगरेप की कहानी सामने आई। पुलिस ने बुधवार सुबह करीब छह बजे पदम त्रिपाठी को पकड़ लिया था। दोस्त निहाल व नितेश फरार हो गए थे।

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पुलिस पर गिरफ्तारी का दवाब पड़ रहा था

उधर, पुलिस पर गिरफ्तारी को लेकर दबाव पड़ रहा था। पुलिस की चार टीमें दबिश दे रहीं थीं। शुक्रवार दोपहर बिठूर पुलिस को सूचना मिली कि फरार दोनों आरोपी गंगा बैराज के पास किसी से मिलने पहुंचे हैं। इसके बाद बिठूर इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज ने फोर्स की मदद से गंगा बैराज से करीब चार किमी आगे गंभीरपुर कछार मोड़ से धर दबोचा। पुलिस ने दोनों को रिमांड मजिस्ट्रेट के यहां पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

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मामले की जांच कर रही पुलिस

गैंगरेप पीड़िता के कलमबंद बयान शुक्रवार को रामनवमी के अवकाश के कारण नहीं हो सके। पुलिस के मुताबिक किशोरी अभी वन स्टॉप सेंटर में है। पुलिस की किशोरी के पिता से बात हुई थी। उन्होंने शुक्रवार को कानपुर आने के लिए कहा था। इसके बाद भी वह नहीं आए। इससे पुलिस की परेशानी बढ़ गई है। अब पिता को लाने के लिए पुलिस की एक टीम बनारस कैंट के लिए रवाना होगी। पुलिस को किशोरी की उम्र का साक्ष्य संकलन भी करना है।

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