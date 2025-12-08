Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsKanpur five circles are performing worst; Police Commissioner warning the ACP of strict action
5 सर्किल का काम सबसे खराब, ऐक्शन में आए पुलिस कमिश्नर, एसीपी को सख्त कार्रवाई की चेतावनी

5 सर्किल का काम सबसे खराब, ऐक्शन में आए पुलिस कमिश्नर, एसीपी को सख्त कार्रवाई की चेतावनी

संक्षेप:

यूपी के कानपुर में पांच सर्किल का काम सबसे खराब होने पर पुलिस कमिश्नर ने नाराजगी जताई। यही नहीं पुलिस पुलिस ऐक्शन में आ गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने एसीपी को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

Dec 08, 2025 03:25 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के कानपुर जिले में जनसुनवाई में सबसे ज्यादा शिकायतें चकेरी, नौबस्ता और कल्याणपुर से आ रही हैं। सबसे खराब स्थिति पांच सर्किल नौबस्ता, चकेरी, कल्याणपुर, पनकी और बाबूपुरवा के एसीपी की हैं। लापरवाह और गैर जिम्मेदार एसीपी पहले अपनी कार्यशैली सुधारें, तभी थानेदारों को सुधार सकोगे। ये सख्त निर्देश रविवार को पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने साढ़े तीन घंटे चली समीक्षा बैठक में दिए। इनको रेड जोन में डालकर कमिश्नर ने कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस आयुक्त कार्यालय स्थित सभागार में पुलिस कमिश्नर ने राजपत्रित अधिकारियों की अपराध गोष्ठी आयोजित की। इसमें पुलिस कमिश्नर के मुताबिक पांच सर्किल का काम खराब रहा। बिल्हौर और घाटमपुर एसीपी का प्रदर्शन अच्छा है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सभी थानों से साइबर संबंधित अपराध को तत्काल दर्ज करके उनका खुलासा करें। मारपीट के मामले में सहायक पुलिस आयुक्त आरोपियों को भारी मुचलके से पांबंद करें।

अपराध छोड़ चुके हिस्ट्रीशीटर की निगरानी बंद करेंः

सीपी ने कहा कि हिस्ट्रीशीटर जो वृद्ध और लंबे समय से शांत हैं उनकी अपराध में संलिप्तता नहीं पाई गई है। ऐसे हिस्ट्रीशीटरों की निगरानी बंद करें।

ये भी पढ़ें:बेटी के ट्यूटर संग लिवइन में थी महिला, फिर पार्टनर का किया कत्ल; खुद बुलाई पुलिस

फर्जी मुकदमा कराने वालों पर करें कार्रवाई

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि फर्जी प्रार्थना पत्र देने वाले वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। सभी सहायक पुलिस आयुक्त की क्षेत्र व थानों में पकड़ होनी चाहिए। एक-एक पुलिस कर्मियों के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। एससी-एसटी एक्ट का कोई गलत इस्तेमाल न करें।

मृत्यु व दुर्घटना दर में आई कमी

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि क्रिटिकल कॉरिडोर टीम की समीक्षा की गई। मृत्युदर में 23 फीसदी, दुर्घटना की दर में 26 फीसदी और घायलों की दर में 46 प्रतिशत की कमी आई है। घायलों को गोल्डन आवर में समय से अस्पताल पहुंचाया गया है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Kanpur अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |