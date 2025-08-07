कानपुर के चर्चित वकील अखिलेश और उसका साथी लवी को जेल, ‘ऑपरेशन महाकाल’ में हुई थी गिरफ्तारी

कानपुर के चर्चित अधिवक्ता अखिलेश दुबे और उसके साथी लवी मिश्रा को कोर्ट ने गुरुवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। भाजपा नेता रवि सतीजा की एफआईआर पर पुलिस ने बुधवार को अखिलेश दुबे और लवी मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया था।

कानपुर के चर्चित अधिवक्ता अखिलेश दुबे और उसके साथी लवी मिश्रा को कोर्ट ने गुरुवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। भाजपा नेता रवि सतीजा की एफआईआर पर पुलिस ने बुधवार को अखिलेश दुबे और लवी मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने 7 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था लेकिन पुलिस ने सिर्फ तीन धाराओं में न्यायिक हिरासत मंजूर की हैं। सीजेएम कोर्ट ने बीएनएस की धारा 308(2), 308(5) और 351(3) में न्यायिक हिरासत मंजूर की है। पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने धारा 338, 336(3), 310(2) और 329(3) के तहत न्यायिक रिमांड देने से इनकार कर दिया है।

एसआईटी की जांच में शामिल नहीं हुई पीड़िता डीसीपी के मुताबिक एसआईटी ने रवि सतीजा पर पॉक्सो व रेप के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कराने वाली किशोरी व उसकी बहन को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया, लेकिन दोनों एसआईटी के सामने नहीं आईं। उन्हें भी तलाश किया जा रहा है।

क्या है पूरा मामला कानपुर के चर्चित वकील अखिलेश दुबे को पुलिस ने ‘ऑपरेशन महाकाल’ के तहत बुधवार को गिरफ्तार कर लिया था। भाजपा नेता रवि सतीजा ने अखिलेश दुबे पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप है कि अखिलेश ने रवि पर पॉक्सो की झूठी एफआईआर दर्ज कराई। धमकी देकर 50 लाख रुपये रंगदारी मांगी। इसके बाद ही पुलिस ने साकेत नगर निवासी अखिलेश दुबे को पकड़ कर पूछताछ की और रात में गिरफ्तार कर लिया। अखिलेश के साथी लवी मिश्रा को भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का कहना था कि भाजपा नेता रवि सतीजा पर पिछले साल चार जनवरी को कोर्ट के आदेश पर पॉक्सो, रेप के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।