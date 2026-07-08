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AI वाली दुल्हनों के जाल में फंसे 1 हजार कुंवारे! फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार

By Pawan Kumar Sharma
संवाददाता, कानपुर
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कानपुर में फर्जी मैट्रोमोनियल साइट एआई से दुल्हनों की फोटो बनाकर 1 हजार युवकों से ठगी की। पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए दो युवतियों समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से कम्प्यूटर स समेत अन्य वस्तुएं बरमाद हुईं।

AI वाली दुल्हनों के जाल में फंसे 1 हजार कुंवारे! फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार

UP News: यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां शादी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आवास विकास स्थित फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर पर छापा मारकर मास्टरमाइंड युवक और दो युवतियों को गिरफ्तार किया है। मौके से कई कम्प्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, यूज्ड सिम और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया गया है। आरोपी, एआई के जरिए खूबसूरत दुल्हनों की फोटो बनाकर ठगी करते थे।

कल्याणपुर के आवास विकास इलाके में ऑनलाइन मैच पॉइंट नाम की एक फर्जी मैट्रिमोनियल साइट का ऑफिस चल रहा था। यह लोग साइट के जरिए सुंदर युवक और युवतियों की फोटो विवाह के लिए अपलोड करते थे। गैंग के सदस्य विभिन्न मैट्रिमोनियल साइट्स और सोशल मीडिया से विवाह के लिए इच्छुक युवक और युवतियों का डाटा इकट्ठा करते थे। फिर इन लोगों को फोनकर अच्छा वैवाहिक संबंध कराने का झांसा देकर अपना शिकार बनाते थे।

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मामले की जानकारी पर कल्याणपुर पुलिस ने सोमवार रात आवास विकास स्थित ऑफिस में छापेमारी की। जहां से पुलिस ने बर्रा निवासी विक्रम खूटे , कल्याणपुर निवासी अनुराधा और प्रियंका को गिरफ्तार किया। डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि गैंग लोगों को सुंदर युवकों और युवतियों से शादी कराने का झांसा देकर अपना शिकार बनाता था। ऑफिस से कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और भारी संख्या में सिम और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जप्त किया गया है।

एक दिन में 100 लोगों को फंसाने का टारगेट

पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए आरोपितों ने बताया कि उन्होंने अपने कॉल सेंटर में 20 से अधिक लड़कियों का स्टाफ रखा था। पूरे स्टाफ को 1 दिन में 100 लोगों को फंसाने का टारगेट दिया जाता था। पुलिस की माने तो अब तक लगभग 1000 लोगों को इस कॉल सेंटर के जरिए फंसाया जा चुका है। शुरुआत में पांच सौ रुपये की मेंबरशिप दि जाती थी। फिर डिमांड के आधार पर यह रेट बढ़ता जाता था। इनके झांसे में आकर एनआरआई समेत कई स्टेट के लोग फंस चुके हैं।

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एआई के जरिए बनाते थे युवतियों की सुंदर फोटो

आरोपितों ने बताया कि स्टाफ में एआई एक्सपर्ट भी रखे गए थे। एआई के जरिए सुंदर युवतियों और युवकों की फोटो बनाई जाती थी। फिर लोगों को या फोटो भेज कर उन्हें झांसे में लिया जाता था।

डीसीपी वेस्ट ने बताया कि कॉल सेंटर का स्टाफ मैट्रिमोनियल साइट्स और सोशल मीडिया पर अपना विवाह के लिए फर्जी डाटा तैयार करते थे। फिर उनकी मेंबरशिप लेकर साइड में आने वाले सभी आवेदकों की जानकारी चुराते थे।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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