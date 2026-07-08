AI वाली दुल्हनों के जाल में फंसे 1 हजार कुंवारे! फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार

कानपुर में फर्जी मैट्रोमोनियल साइट एआई से दुल्हनों की फोटो बनाकर 1 हजार युवकों से ठगी की। पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए दो युवतियों समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से कम्प्यूटर स समेत अन्य वस्तुएं बरमाद हुईं।

UP News: यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां शादी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आवास विकास स्थित फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर पर छापा मारकर मास्टरमाइंड युवक और दो युवतियों को गिरफ्तार किया है। मौके से कई कम्प्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, यूज्ड सिम और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया गया है। आरोपी, एआई के जरिए खूबसूरत दुल्हनों की फोटो बनाकर ठगी करते थे।

कल्याणपुर के आवास विकास इलाके में ऑनलाइन मैच पॉइंट नाम की एक फर्जी मैट्रिमोनियल साइट का ऑफिस चल रहा था। यह लोग साइट के जरिए सुंदर युवक और युवतियों की फोटो विवाह के लिए अपलोड करते थे। गैंग के सदस्य विभिन्न मैट्रिमोनियल साइट्स और सोशल मीडिया से विवाह के लिए इच्छुक युवक और युवतियों का डाटा इकट्ठा करते थे। फिर इन लोगों को फोनकर अच्छा वैवाहिक संबंध कराने का झांसा देकर अपना शिकार बनाते थे।

मामले की जानकारी पर कल्याणपुर पुलिस ने सोमवार रात आवास विकास स्थित ऑफिस में छापेमारी की। जहां से पुलिस ने बर्रा निवासी विक्रम खूटे , कल्याणपुर निवासी अनुराधा और प्रियंका को गिरफ्तार किया। डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि गैंग लोगों को सुंदर युवकों और युवतियों से शादी कराने का झांसा देकर अपना शिकार बनाता था। ऑफिस से कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और भारी संख्या में सिम और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जप्त किया गया है।

एक दिन में 100 लोगों को फंसाने का टारगेट पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए आरोपितों ने बताया कि उन्होंने अपने कॉल सेंटर में 20 से अधिक लड़कियों का स्टाफ रखा था। पूरे स्टाफ को 1 दिन में 100 लोगों को फंसाने का टारगेट दिया जाता था। पुलिस की माने तो अब तक लगभग 1000 लोगों को इस कॉल सेंटर के जरिए फंसाया जा चुका है। शुरुआत में पांच सौ रुपये की मेंबरशिप दि जाती थी। फिर डिमांड के आधार पर यह रेट बढ़ता जाता था। इनके झांसे में आकर एनआरआई समेत कई स्टेट के लोग फंस चुके हैं।

एआई के जरिए बनाते थे युवतियों की सुंदर फोटो आरोपितों ने बताया कि स्टाफ में एआई एक्सपर्ट भी रखे गए थे। एआई के जरिए सुंदर युवतियों और युवकों की फोटो बनाई जाती थी। फिर लोगों को या फोटो भेज कर उन्हें झांसे में लिया जाता था।