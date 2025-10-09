Kanpur blast Darkness descended before our eyes cracks appeared in nearby houses scooter was blown to pieces कानपुर धमाका: आंखों के सामने छा गया अंधेरा, आसपास के मकानों में आईं दरार, स्कूटी के उड़े परखच्चे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
कानपुर धमाका: आंखों के सामने छा गया अंधेरा, आसपास के मकानों में आईं दरार, स्कूटी के उड़े परखच्चे

कानपुर में बुधवार की शाम हुए विस्फोट को सुनकर हर कोई दहल गया। धमाके के बाद एक पल के लिए यहां जिंदगी ठहर सी गई। धुंध हटी तो सड़क पर आसपास खून से लथपथ लोग इधर-उधर पड़े थे।

Dinesh Rathour कानपुरThu, 9 Oct 2025 04:06 PM
कानपुर में बुधवार की शाम हुए विस्फोट को सुनकर हर कोई दहल गया। धमाके के बाद एक पल के लिए यहां जिंदगी ठहर सी गई। धुंध हटी तो सड़क पर आसपास खून से लथपथ लोग इधर-उधर पड़े थे। कुछ घायल ऐसे थे जिनके चेहरे से खून निकल रहा था। लोगों को यह समझते हुए ज्यादा वक्त नहीं लगा कि धमाका पटाखों से हुआ है। पुलिस के साथ जांच एजेंसियां जुटीं तो देर रात कई दुकानों का ताला तोड़कर तलाशी ली गई तो पटाखों का जखीरा मिल गया। आलाधिकारियों के मुताबिक यहां कई दुकानों में बने और अधबने पटाखे मिले हैं। एजेंसियां जांच कर रही हैं। पूछताछ चल रही है। उधर, क्षेत्रीय लोगों ने घटना को किसी बड़ी साजिश का अंदेशा जताया है। उनका कहना है कि त्योहार को देखते हुए यह किसी ने शरारत की है।

मूलगंज के बिसाती बाजार मोटा खंभा में रहने वाले आमिर की यहां बेल्ट, पर्स व चश्मे की दुकान है। घटना के वक्त दुकान में मौजूद उनके बेटे तैय्यब ने बताया कि बुधवार शाम वह हेल्पर मोहसिन के साथ दुकान में मौजूद थे जबकि पिता आमिर घर पर थे। देर शाम करीब 7:20 पर मोहसिन धीरे-धीरे दुकान का माल समेट रहा था, तभी सामने फूल का काम करने वाले सुफियान और खिलौने की दुकान खोले कासिफ की दुकान के बीच खड़ी नीली और सफेद रंग की दो एक्टिवा स्कूटी में अचानक तेज धमाका हुआ। धमाका इतना ज्यादा तेज था कि आसपास की दुकान के आगे का हिस्सा गिर गया। उसकी आंखों के सामने तो अंधेरा छा गया। आसपास के घरों की दीवारें दरक गईं और सीसे टूटकर गिर गए।

घरों में लगी एलईडी लाइटें तक लटक गईं। आमिर की दुकान का सारा सामान सड़क पर बिखरा पड़ा था। दोनों स्कूटी के परखचे उड़ गए थे। हेल्पर कासिफ का मुंह खून से लथपथ था। चंद सेकंड ऐसा लगा कि मानो कान का पर्दा फट गया। इतना ही नहीं तेज धमाके के कारण दुकान की फॉल्स सीलिंग भर-भराकर गिर गई थी। धमाके के बाद काफी देर तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मोहसिन के चेहरे पर खून की धार बहती देख तैय्यब ने उसे तुरंत मुंह धोकर इलाज कराने की बात कही। आंखों के सामने चीख-पुकार व खून से लथपथ भयावह मंजर तैय्यब भूल नहीं पा रहा था। बात करते हुए वह काफी घबराया दिखा। ज्यादा सवाल-जवाब करने पर उसने तबीयत खराब होने की बात कही। जबकि एक-दो लोग उसे संभालने के साथ हौसला देते नजर आए। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने जांच की तो शुरूआती दौर में स्कूटी में धमाके की बात सामने आयी।

क्षेत्रीय लोगों ने भी पुलिस को यही सूचना दी। हालांकि इसी बीच पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिल गया। इस फुटेज से साफ हो गया कि वहां अवैध तरीके से पटाखा भंडाकर करके बेचा जा रहा था। जिसके बाद देर रात पुलिस आयुक्त फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और दुकानों के मालिकों को बुलवाया। काफी प्रयास के बाद भी जब कोई नहीं पहुंचा तो पुलिस को ताला तुड़वाकर जांच कराई। खबर लिखे जाने तक पुलिस एक दर्जन दुकानों की जांच कर चुकी थी। अधिकतर दुकानों में पटाखे मिले हैं। जिसके बाद पुलिस की जांच अब यहां अवैध पटाखा कारोबारियों पर टिक गई है। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष कुमार ने बताया कि दुकान मालिकों की तलाश में दबिश दी जा रही है।

विस्फोट में घायल लोगों को कराया अस्पताल में भर्ती

  • अश्वनी कुमार साहनी (58) निवासी लाल बंगला। डिप्टी पड़ाव में होजरी की दुकान है सामान लेने आए थे
  • रईसुद्दीन (35) निवासी पश्चिम बंगाल हाल पता बेकनगंज। ज्वेलरी का कारीगर है
  • अब्दुल (24) निवासी बिसात खाना। बिसात खाना में स्पोर्ट्स की दुकान है
  • मो. मुर्सलीन (25) निवासी बिसात खाना। बिसात खाना में बैग की दुकान है
  • जुबीन (15) निवासी मीरपुर। बेल्ट और चश्मे की दुकान में काम करता है
  • सुहाना (16) निवासी बेकनगंज। सुहाना कूड़ा बीनने का काम करती है
  • भरत भाटिया (30) चकेरी। सामान खरीदने पहुंचे थे
  • मोहसिन (25) मिश्री बाजार। आमिर की दुकान में हेल्पर
