धमाके से दहला कानपुर, सामने आया सीसीटीवी फुटेज, यूपी डीजीपी ने मांगी रिपोर्ट

यूपी के कानपुर में मेस्टन रोड का बिसाती बाजार बुधवार शाम तेज धमाके से दहल उठा। विस्फोट में आठ लोग घायल हुए हैं। इनमें से चार की हालत गंभीर है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। डीजीपी ने घटना की रिपोर्ट मांगी है।

Deep Pandey कानपुर, हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 08:44 AM
धमाके से दहला कानपुर, सामने आया सीसीटीवी फुटेज, यूपी डीजीपी ने मांगी रिपोर्ट

यूपी के कानपुर में मेस्टन रोड का बिसाती बाजार बुधवार शाम तेज धमाके से थर्रा उठा। विस्फोट में आठ लोग घायल हुए हैं। इनमें से चार की हालत गंभीर है। उन्हें पीजीआई लखनऊ रेफर किया गया है। दो घायलों को उर्सला में भर्ती कराया गया है, जबकि दो को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। डीजीपी ने घटना की रिपोर्ट मांगी है।

देर रात तक की जांच के बाद ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर कानून-व्यवस्था आशुतोष कुमार ने बताया कि जहां धमाका हुआ, वहां कई दुकानों में तैयार पटाखे और पटाखे बनाने का बारूद भारी मात्रा में था। एक सीसी टीवी फुटेज भी मिला, जिसमें दुकान में रखे एक ढेर में हुआ विस्फोट दिखा है। स्कूटियां और घायल लोग इसकी चपेट में आ गए। दुकानों की तलाशी में भारी मात्रा में पटाखे और बारूद बरामद किया गया है। बिना अनुमति रिहायशी इलाके में बारूद भंडारण व बिक्री करने वालों की गिरफ्तारी की जाएगी।

शाम 7:20 बजे मूलगंज थाना क्षेत्र के बिसाती बाजार में यह तेज धमाका हुआ। करीब एक किमी दूर तक इसकी आवाज सुनी गई। पहले सूचना फैली कि धमाका दो स्कूटियों में हुआ। कुछ देर बाद एक स्कूटी में धमाके की बात कही गई पर देर रात जांच में पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला, जिससे तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई।

जेसीपी आशुतोष कुमार ने कहा कि यह कोई आतंकी धमाका या साजिश नहीं लग रही है। यह धमाका अनधिकृत रूप से बारूद भंडारण के बीच चिन्गारी पहुंचने से हुआ प्रतीत हो रहा है। धमाके के वक्त बाजार में काफी भीड़ थी। घायलों में दुकानदारों के साथ कारीगर और ग्राहक भी हैं। कूड़ा बीनने वाली किशोरी सुहाना भी घायल हुई है, जो बेकनगंज की रहने वाली है। क्षतिग्रस्त हुई स्कूटी लाल बंगला निवासी 58 वर्षीय अश्विनी कुमार साहनी की है। वह भी काफी घायल हुए हैं। उनकी डिप्टी पड़ाव में होजरी की दुकान है। वे यहां सामान लेने आए थे। दूसरी स्कूटी बीएन रस्तोगी के नाम निकली जो 21 मार्च 2023 को चोरी हो गई थी। अन्य घायलों में ज्वेलरी कारीगर 35 वर्षीय रईसुद्दीन निवासी बेकनगंज, स्पोर्ट्स सामग्री के दुकानदार 24 वर्षीय अब्दुल व बैग दुकानदार 25 वर्षीय मो. मुरसलीन, बेल्ट व चश्मे की दुकान में काम करने वाले मीरपुर निवासी 15 वर्षीय जुबीन शामिल हैं।

कानपुर में विस्फोट पर डीजीपी ने ब्योरा लिया

डीजीपी राजीव कृष्णा ने कानपुर मेंं विस्फोट होने पर वहां के पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल व अन्य अफसरों से घटना की पूरी जानकारी ली। साथ ही कई निर्देश भी दिए। डीजीपी ने फोरेंसिंक टीम को मौके से मिले नमूनों की रिपोर्ट जल्दी ही देने को कहा। वहीं एटीएस की दो टीमें लखनऊ से कानपुर पहुंच गई। इन टीमों ने स्थानीय पुलिस की मदद से साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। इसके अलावा एडीजी कानून व्यवस्था ने एसटीएफ को भी अलर्ट कर दिया है। अभी मौके से मिले विस्फोट पदार्थ की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। यह भी देखा जा रहा है कि कहीं ये कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी या दीवाली पर पटाखा बनाने के लिए विस्फोटक पदार्थ स्कूटी के अंदर रखकर ले जाए जा रहे थे।

