ड्रोन की अफवाह के बीच चोरों के हल्ले में हिसंक हुई भीड़, पिटे बेगुनाह, 150 पर FIR

यूपी के कानपुर में ड्रोन की अफवाह के बीच चोरों के हल्ले में  भीड़ हिसंक हो गई।  भीड़ ने आधा दर्जन निर्दोषों को पीट-पीटकर मरणासन्न कर डाला। मामले में दरोगा की तहरीर पर 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 08:46 AM
यूपी के शहर के बाहरी इलाकों में चोरों का हल्ला है। कहीं ड्रोन दिख रहे हैं तो कहीं नकाबपोशों के निकलने का हल्ला है। इन अफवाहों के बीच निर्दोष भी चोर समझकर पीटे जा रहे हैं।अचानक एक के बाद एक ऐसे कई मामले लगातार समाने आने पर पुलिस भी चकरघिन्नी बन गई है। शनिवार रात बर्रा, दामोदर नगर, विश्वबैंक, गोविंदनगर और कोयला नगर में लगभग एक ही समय पर चोरों का हल्ला मचा। इस दौरान भीड़ ने आधा दर्जन निर्दोषों को पीट-पीटकर मरणासन्न कर डाला। गोविंद नगर में दो मजदूरों को पीटे जाने के मामले में दरोगा की तहरीर पर 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इन सबके बीच पुलिस कमिश्नर ने अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं।

गोविंदनगर इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह के मुताबिक शनिवार रात बस्ती में रहने वाले घाटमपुर के भदरस गांव निवासी दो मजदूर काम कर लौट रहे थे। इस दौरान भीड़ ने उन्हें चोर बताकर रोक लिया। जमकर पीटने के बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस दोनों को थाने लाने लगी तो भीड़ ने दरोगा के अभद्रता करते हुए फिर मजदूरों को लात-घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस ने किसी तरह उसे छउड़ाया। घटना की वीडियोग्राफी भी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भीड़ के चंगुल से खून से लथपथ युवक को जैसे-तैसे बचाया। उसे गंभीर हालत में हैलट में भर्ती कराया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

आरोपियों को चिन्हित करने में जुटी पुलिस

इसके बाद मिल्क बोर्ड चौकी इंचार्ज विमल प्रताप की तहरीर पर 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। रविवार को पुलिस कमिश्नर के सख्त आदेश के बाद पुलिस आरोपियों को चिन्हित करने में जुट गई है। इसी तरह शनिवार रात बर्रा सात में विक्षिप्त महिला, दामोदर नगर के हरदेव नगर में मजदूर, विश्वबैंक एच ब्लॉक में ऑटो चालक को भी पीटा गया। वहीं, कोयला नगर में रात घूम रहे युवक को क्षेत्रीय लोगों ने लाठी-डंडों से इस कदर पीटा कि वह मरणासन्न हो गया।

पेड़ से बांध कर युवक को पीटा, पांच गिरफ्तार

वहीं देवरिया के मईल थाना क्षेत्र के मईल गांव का रहने वाला राहुल कुमार अपने बुआ के लड़के संदीप के साथ उसके घर बाराडीह जाने के लिए देर शाम बाइक से निकला। रास्ते में माड़ोपार गांव के रहने वाले मासूम रजा ने राहुल को पकड़ लिया और पिटाई करनी शुरू कर दी। उसका पिता महफूज आलम भी आ गया और दोनों पकड़कर गांव में ले गए और पेड़ से बांध कर पिटाई करनी शुरू कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।

