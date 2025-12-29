कानपुर में दस साल में पहली बार कोहरे में भी फ्लाइटों में कम नहीं पड़ रहे यात्री, शानदार पैसेंजर लोड
कानपुर एयरपोर्ट पर कोहरे के बावजूद फ्लाइट सेवा पर बहुत ज्यादा असर नहीं हो रहा है। नए टर्मिनल के बाद पैसेंजर लोड काफी बढ़ गया है।
कोहरे के कहर के बावजूद कानपुर से रोजाना तीन या चार फ्लाइटें आ-जा रही हैं, लेकिन बीते 10 सालों में पहली बार ऐसा मौका दिखा है, जब यात्री लोड कम नहीं हो रहा है। फ्लाइटों में औसतन लोड साढ़े तीन से साढ़े चार सौ यात्री रोजाना है। इसे एयरलाइन कंपनियों के हिसाब से बेहतर और सफल फ्लाइट लोड माना जाता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के निदेशक का कहना है कि किसी विमान में क्षमता का 60 फीसदी यात्री लोड है तो वह सेवा सफल मानी जाती है। मौजूदा में यात्री लोड 80 फीसदी से अधिक चल रहा है।
इंडिगो में क्रू की कमी और तकनीकी खामी की वजह से भले ही दिसंबर में कुछ समय को सेवाएं बाधित हुई हैं। पिछले दस सालों में कोहरे के दौरान एसा मौका आया है कि सभी फ्लाइटें आ और जा रही हैं। अभी तक रिकार्ड था कि कोहरे में फ्लाइटें कई दिनों तक निरस्त होती थी। इस वजह से यात्रियों का झुकाव अनियमित हवाई सेवा होने की वजह से लखनऊ डायवर्ट होता था। इसके बाद सेवा असफल होने के बाद बंद हो जाती थी।
नए टर्मिनल का दिख रहा है असर
अबकी बार सर्दी के मौसम में फ्लाइटों के भरपूर लोड होने की वजह से एयरपोर्ट निदेशक मानते हैं कि नया टर्मिनल चालू होने के बाद का असर है। कई और सेवाएं जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इन सेवाओं के चलते टर्मिनल विकसित होगा और शहरी कानपुर से ही दूसरे शहरों की फ्लाइटों से उड़ेंगे।
शताब्दी, राजधानी सहित 61 ट्रेनें कोहरे में फंसीं
कोहरे का असर शनिवार को भी ट्रेन संचालन पर पड़ा। इस वजह से दिल्ली, हावड़ा, मुंबई से आने और जाने वाली शताब्दी, राजधानी, वंदे भारत, गरीब रथ सहित 61 ट्रेनें घंटों लेट रही है। इस वजह से 1876 ने टिकट लौटाए। कनेक्टिंग रिजर्वेशन की वजह से 94 को दूसरी ट्रेनों में सफर की छूट दी गई।
29 रोडवेज बसें भी सुबह तक हुई निरस्त
सर्दी के चलते शनिवार को तड़के 4 से सुबह 9 बजे तक गोंडा, गोरखपुर,आगरा, मेरठ, बुलंदशहर और दिल्ली के यात्री कम पहुंचे। इस कारण इस अवधि में झकरकटी और चुन्नीगंज से चलने वाली 29 बस सेवाओं को निरस्त करना पड़ा। लखनऊ की बसें भी खाली गई क्योंकि सर्दी के चलते 11 बजे तक भीड़ न के बराबर बस अड्डे पहुंची।
कानपुर एयरपोर्ट पर यात्री लोड
21 दिसंबर - 1089
22 दिसंबर - 1105
23 दिसंबर- 1099
24 दिसंबर - 1019
25 दिसंबर- 1217
26 दिसंबर - 1370
(स्रोत- एयरपोर्ट अथॉरिटी से जारी रिकार्ड)