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Cyber Crime: कानपुर के ACP बने पोस्टर बॉय, दारोगा के रोल में अन्नू कपूर; फिल्म साइलेंट क्राइम्स का प्रीमियर लॉन्च

By sandeep
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की 40 मिनट की शॉर्ट फिल्म 'साइलेंट क्राइम्स: नॉट जस्ट ए फिल्म, ए वेकअप कॉल' का प्रीमियर शनिवार को रेव थ्री में हुआ। साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता पर आधारित इस फिल्म में अन्नू कपूर, मुश्ताक खान और एसीपी आनंद ओझा ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं।

Cyber Crime: कानपुर के ACP बने पोस्टर बॉय, दारोगा के रोल में अन्नू कपूर; फिल्म साइलेंट क्राइम्स का प्रीमियर लॉन्च

देश भर में बढ़ रहे साइबर अपराधों पर लगाम कसने के लिए कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से तैयार की गई 40 मिनट का शार्ट फिल्म ‘साइलेंट क्राइम्स नॉट जस्ट ए फिल्म ए वेकअप कॉल' का शनिवार को रेवथ्री में प्रीमियर लांच किया गया। प्रीमियम के मौके पर फिल्म अभिनेता अन्नू कपूर, डॉयरेक्टर धीरज कुमार, राइटर आशीष द्विवेदी समेत पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल, डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह समेत कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। फिल्म की शुरुआत में साइबर की विभीषिका दिखाई गई वही अंत में दिखाया गया कि पुलिस साइबर अपराधियों से दो दो हाथ करने को तैयार है।

एसीपी कर्नलगंज बने फिल्म के पोस्टर बॉय

साइबर फ्रॉड के प्रति जागरुक करने के लिए बनी फिल्म ‘साइलेंट क्राइम्स में हिंदी सिनेमा को 44 साल देने वाले फिल्म अभिनेता अन्नू कपूर ने दरोगा करतार सिंह का किरदार निभाया है। फिल्म में अभिनेता मुश्ताक खान इंस्पेक्टर दुबे जबकि एसीपी कर्नलगंज आनंद ओझा ने एसीपी अंगद सिंह का किरदार निभाया है। फिल्म के पोस्टर बॉय भी एसीपी हैं।

अन्नू कपूर ने कविता सुनाकर प्रीमियम की शुरूआत की

स्क्रीनिंग के दौरान अन्नू कपूर ने कहा कि कानपुर कमिश्नरेट के अंतर्गत बनी फिल्म का प्रीमियर शुरू होने जा रहा है, सच कहूं तो मुंबई की बड़ी–बड़ी कामर्शियल फिल्म को भी इस तरह का प्रीमियर नसीब नहीं होता। यह फिल्म नहीं एक संकल्प है, अभियान, इरादा है। कमिश्नर रघुबीर लाल से वर्षों पहले साइबर अपराध पर फिल्म बनाने के लिए फोन पर बात हुई थी, जो आज सफल होता दिख रहा है। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल व एसीपी आनंद ओझा और हम सबके मिले जुले प्रयासों से ये मुहिम पूरी हो रही है।

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हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है- अन्नू कपूर

अन्नू कपूर ने कहा हम सबके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपने परिवार, समाज, देश को संभालने की। तू जिंदा है तो, जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कही है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर… सुबह और शाम के खिले हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है झूमकर….कविताओं की इन चार पंक्तियों के बाद फिल्म का 40 मिनट का प्रीमियर शुरू हुआ।

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फरवरी 2026 में कानपुर में हुई थी शूटिंग

फिल्म की शूटिंग पुलिस लाइन, पुलिस ऑफिस और कोतवाली थाने में फरवरी 2026 में पूरी की गई थी। शार्ट फिल्म की शुरूआत से पहले अन्नू कपूर ने अपने साथ 4 साल पहले हुई साइबर ठगी की घटना को साझा किया। इस मौके पर एमएलसी अरुण पाठक, विधायक अमिताभ बाजपेई, महेश त्रिवेदी, पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल, डीसीपी एसएम कासिम आबिदी, एडीसीपी एलआईयू महेश कुमार, सुमित सुधाकर रामटेके, अंजलि विश्वकर्मा, नजम हमराज, संजय कपूर समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

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