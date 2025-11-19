कानूनगो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई

संक्षेप: यूपी के बहराइच में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। कानूनगो को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपी को थाने ले जाकर आवश्यक कार्रवाई की गई। कानूनगो पयागपुर तहसील में तैनात है।

यूपी के बहराइच में भ्रष्टाचार निवारण संगठन देवीपाटन मंडल गोण्डा की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक राजस्व निरीक्षक को छह हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कानूनगो पयागपुर तहसील में तैनात है। विशेश्वरगंज थाने में कार्रवाई की गई।

टीम ने आरोपी को पटिहाट चौराहा, इकौना मार्ग पर पकड़कर थाने में सुपुर्द कर दिया। भ्रष्टाचार निवारण संगठन, गोण्डा इकाई के प्रभारी निरीक्षक धनन्जय कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित ट्रैप टीम ने यह कार्रवाई की है। ग्राम अमराई निवासी शिकायतकर्ता दीनानाथ ने संगठन में शिकायत की थी कि राजस्व निरीक्षक राम मिलन, निवासी रमपुरवा तहसील मिहींपुरवा, जमीन की पैमाइश रिपोर्ट तैयार करने के नाम पर उससे छह हजार रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायत की सत्यता की पुष्टि के बाद टीम ने ट्रैप की योजना बनाई। निर्धारित स्थान पटिहाट चौराहा, इकौना मार्ग, तहसील पयागपुपर मंगलवार दोपहर करीब 2:10 बजे जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की राशि ली, टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी को थाने ले जाकर आवश्यक कार्रवाई की गई।

आरोपी राजस्व निरीक्षक राम मिलन की नियुक्ति वर्ष 1996 में हुई थी। उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा थाना विशेश्वरगंज, जनपद बहराइच में पंजीकृत कराया गया है। टीम ने मौके से नकदी, रिकॉर्डिंग एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज एकत्र कर लिए हैं। मामले की आगे की जांच जारी है।