Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsKanoongo was arrested red-handed while accepting a bribe, major action by the Anti-Corruption Team
कानूनगो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई

कानूनगो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई

संक्षेप: यूपी के बहराइच में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। कानूनगो को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपी को थाने ले जाकर आवश्यक कार्रवाई की गई। कानूनगो पयागपुर तहसील में तैनात है।

Wed, 19 Nov 2025 04:23 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के बहराइच में भ्रष्टाचार निवारण संगठन देवीपाटन मंडल गोण्डा की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक राजस्व निरीक्षक को छह हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कानूनगो पयागपुर तहसील में तैनात है। विशेश्वरगंज थाने में कार्रवाई की गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टीम ने आरोपी को पटिहाट चौराहा, इकौना मार्ग पर पकड़कर थाने में सुपुर्द कर दिया। भ्रष्टाचार निवारण संगठन, गोण्डा इकाई के प्रभारी निरीक्षक धनन्जय कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित ट्रैप टीम ने यह कार्रवाई की है। ग्राम अमराई निवासी शिकायतकर्ता दीनानाथ ने संगठन में शिकायत की थी कि राजस्व निरीक्षक राम मिलन, निवासी रमपुरवा तहसील मिहींपुरवा, जमीन की पैमाइश रिपोर्ट तैयार करने के नाम पर उससे छह हजार रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायत की सत्यता की पुष्टि के बाद टीम ने ट्रैप की योजना बनाई। निर्धारित स्थान पटिहाट चौराहा, इकौना मार्ग, तहसील पयागपुपर मंगलवार दोपहर करीब 2:10 बजे जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की राशि ली, टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी को थाने ले जाकर आवश्यक कार्रवाई की गई।

आरोपी राजस्व निरीक्षक राम मिलन की नियुक्ति वर्ष 1996 में हुई थी। उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा थाना विशेश्वरगंज, जनपद बहराइच में पंजीकृत कराया गया है। टीम ने मौके से नकदी, रिकॉर्डिंग एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज एकत्र कर लिए हैं। मामले की आगे की जांच जारी है।

ये भी पढ़ें:राम मंदिर में 4 घंटे रहेंगे मोदी, ध्वजारोहण समारोह के लिए कार्यक्रम फाइनल
ये भी पढ़ें:यूपी सरकार के अधिकारियों के असहयोग की प्रवृत्ति पर HC नाराज, जुर्माना भी लगाया

हरदोई में रिश्वत लेने के मामले में दोनों दरोगा सस्पेंड

वहीं हरदोई में मुकदमे से नाम हटाने के मामले में 70 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए माधौगंज थाने के दरोगा आकाश रोशवाल को मंगलवार को जेल भेज दिया गया। जबकि इसी मामले में फरार आरोपी विवेचक दरोगा जयप्रकाश सिरोही का दूसरे दिन भी कोई पता नहीं चल सका। एसपी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों दरोगाओं को निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार दरोगा जयप्रकाश सिरोही जमीन के विवाद में हुई मारपीट के मामले में विवेचना कर रहे थे। बीते दिनों वह छुट्टी पर गए थे। इसी बीच सोमवार को एक दरोगा आकाश रोशवाल को थाना परिसर में एंटी करप्शन टीम ने मुकदमे से नाम हटाने के मामले में 70 हजार की घूस लेते पकड़ लिया। इसके बाद दरोगा को सांडी थाने ले जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मंगलवार को दरोगा आकाश रोशवाल को जेल भेज दिया गया।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Bahraich News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |