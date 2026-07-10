Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कानूनगो ने टेबल के नीचे से पकड़े रुपये, देखे..और फिर जेब में डाल लिए, 50 सेकेंड का वीडियो वायरल

By Dinesh Rathour
फतेहपुर
Follow us on Google News
share

फतेहपुर में कानूनगो का रुपये लेते एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कानूनगो ने टेबल के नीचे से किसी से रुपये लिए और देखने के बाद सीधे जेब में धर लिए।

VIDEO VIRAL: यूपी के फतेहपुर में कानूनगो का रुपये लेते एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 50 सेकेंड के इस वीडियो में एक कानूनगो अपना काम निपटाता नजर आ रहा है। तभी एक व्यक्ति आता है और कानूनगो को टेबल के नीचे से रुपये देता है। कानूनगो रुपये पकड़कर देखते हैं और जेब में डाल लेते हैं। हालांकि हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो सामने आने के बाद राजस्व विभाग की किरकिरी हो रही है। तहसीलदार ने मामले की जांच कराने की बात कही है।

वायरल वीडियो सदर तहसील कार्यालय का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहे कानूनगो अयाह-शाह क्षेत्र में तैनात बताए जा रहे हैं। इसी बीच एक व्यक्ति वहां पहुंचता है। बेल (जमानत) वेरिफिकेशन रिपोर्ट लगाने के एवज में उससे एक हजार रुपये की मांग की गई। फरियादी कानूनगो को रुपये देते हुए दिखाई दे रहा है। जिसका वीडियो किसी ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। शुक्रवार को वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने कानूनगो के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो कब का है। वीडियो वायरल होने के बाद राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मामले की जानकारी ली है। तहसीलदार अमरेश सिंह ने बताया कि यदि जांच में वीडियो सही पाया जाता है तो संबंधित कानूनगो के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:VIDEO: स्कूल में टीवी पर अश्लील गाना चलाकर प्रधानाध्यापक ने भरे खर्राटे, सस्पेंड
ये भी पढ़ें:यूपी के इस जिले में मूसलाधार बारिश से तबाही, कब्रिस्तान में कफन समेत उतराए शव

खाकी हुई दागदार, 10 हजार रिश्वत लेते दरोगा गिरफ्तार

वहीं दूसरी ओर जौनपुर जिले में रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। मड़ियाहूं थाना क्षेत्र के ककराही गांव निवासी गोविंद सिंह ने बुधवार को एंटी करप्शन थाना वाराणसी में शिकायत किया था कि भतीजा अमन सिंह ने थाना मड़ियाहूं में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था। उस मामले की विवेचना उप निरीक्षक राम आश्रय प्रजापति कर रहे हैं। मुकदमे की पैरवी गोविंद द्वारा की जा रही है। आरोप लगाया कि विवेचक ने घटना में शामिल अन्य आरोपियों का नाम बढ़ाने के लिए दस हजार रुपये की मांग की। रिश्वत नह़ीं देने पर नाम न बढ़ाने और मुकदमा कमजोर करने की धमकी दी गई। गुरुवार को शिकायतकर्ता गोविंद सिंह को मड़ियाहूं थाने से कुछ दूरी पर मौर्या टी स्टाल पर विवेचक ने बुलाया। शिकायतकर्ता के साथ एंटीकरप्शन टीम दुकान व आसपास पहुंच गई। वहां जैसे ही उप निरीक्षक राम आश्रय प्रजापति ने रिश्वत ली टीम ने पकड़ लिया। मौके पर ही हाथ धुलवाया गया तो रंग गुलाबी हो गया। आरोपी दरोगा बलिया जिले के फेफना का निवासी है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Fatehpur News Video Viral Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।