कानूनगो घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने ऐसे फंसाया जाल में
यूपी के बस्ती में कानूनगो घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया है। कानूनगो एंटी करप्शन की टीम की ट्रैप में फंस गए। पकड़े गए राजस्व निरीक्षक अशर्फीलाल पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
उत्तर प्रदेश के बस्ती में एंटी कप्शन ने तगड़ा ऐक्शन लिया है। एंटी करप्शन टीम ने पैमाइश के नाम पर 10 हजार रुपये घूस लेते राजस्व निरीक्षक(कानूनगो) को बुधवार को सदर तहसील परिसर से रंगेहाथ दबोच लिया। कानूनगो एंटी करप्शन की टीम की ट्रैप में फंस गए। पकड़े गए राजस्व निरीक्षक अशर्फीलाल के पास कुसौरा सर्किल का काम है। कोतवाली पुलिस ने एंटी करप्शन टीम के प्रभारी की तहरीर पर कानूनगो अशर्फीलाल के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कलवारी थाना क्षेत्र स्थित सैफाबाद निवासी किसान आसमान सिंह की जमीन की पैमाइश होनी है। उन्होंने धारा 24 के तहत मुकदमा कर रखा था। कोर्ट के आदेश पर जमीन की पैमाइश कर पत्थरनसब होना था। आसमान सिंह सर्किल के कानूनगो अशर्फीलाल से मिलकर पैमाइश के लिए गुजारिश कर रहे थे। आरोप है कि वह आसमान सिंह को कई माह से दौड़ा रहे थे पर पैमाइश नहीं हो रही थी। कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। पैमाइश के लिए कानूनगो अशर्फीलाल उनसे 10 हजार रुपये घूस मांग रहे थे। इससे आसमान सिंह आजीज आ गए थे। परेशान होकर आसमान सिंह ने एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया। एंटी करप्शन टीम को अपनी परेशानी बताई। इसके बाद एंटी करप्शन टीम ऐक्टिव हुई। ऐक्शन में टीम ने जांच शुरू की।
टीम ने रंगेहाथ पकड़ने के लिए योजना बनाई
एंटी करप्शन टीम ने प्रकरण की प्रारंभिक जांच कराई। शिकायत सही मिली। एंटी करप्शन की स्थानीय टीम ने लखनऊ मुख्यालय से बेसिक रिपोर्ट भेजकर ट्रैप करने की अनुमति मांगी। मुख्यालय से अनुमति मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने डीएम को जानकारी देते हुए दो प्रतिनिधियों की मांग की। प्रतिनिधि मिलने के बाद बुधवार को टीम ने रंगेहाथ पकड़ने के लिए योजना बनाई।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज
शिकायतकर्ता आसमान सिंह 10 हजार रुपये लेकर बस्ती सदर तहसील परिसर स्थित पुराने कानूनगो कार्यालय भवन में पहुंचे। राजस्व निरीक्षक अशर्फीलाल अपने कक्ष में बैठे मिले। कुर्ता-धोती, सफाई कर्मी से लेकर अन्य सामान्य जन के रूप में एंटी करप्शन टीम के सदस्य पहले ही पहुंच गए थे। जैसे ही आसमान सिंह ने कानूनगो को 10 हजार रुपये दिए, एंटी करप्शन टीम ने उन्हें दबोच लिया। टीम ने उन्हें चारों तरफ से पकड़कर परिसर में खड़ी गाड़ी में बैठा लिया। टीम उन्हें लेकर कोतवाली पहुंच गई। कोतवाली पुलिस ने प्रभारी निरीक्षक उदयप्रताप सिंह की तहरीर पर राजस्व निरीक्षक अशर्फीलाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें