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Kannauj News: जहरखुरानों ने युवक से लूटी नगदी-मोबाइल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: छिबरामऊ में एक युवक जहरखुरानी का शिकार हुआ। यात्रा के दौरान बेहोश होने पर उसके 25,000 रुपए और मोबाइल लूट लिए गए। युवक को अस्पताल भेजा गया जहाँ उसे होश आया। परिजनों ने उसकी बैग की तलाशी ली जिसमें एक अन्य महिला का सामान भी मिला। युवक की हालत ठीक होने पर वह घर वापस लौट गया।

जहरखुरानों ने युवक से लूटी नगदी-मोबाइल
जहरखुरानों ने युवक से लूटी नगदी-मोबाइल

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। रोडवेज बस में यात्रा के दौरान एक युवक जहरखुरानी का शिकार हो गया। जहरखुरानों ने युवक को बेहोश कर हजारों की नगदी और दो मोबाइल लूट लिए। बेहोशी की हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी पर युवक को परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। ग्राम पंचायत खुबरियापुर के मजरा नगला भौसे गांव निवासी जरकरन राजपूत का बेटा गौरव राजपूत दिल्ली में किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। वह शनिवार की देर शाम रोडवेज बस से वापस अपने गांव लौट रहा था। तभी रास्ते में वह जहरखुरानी का शिकार हो गया। बेहोशी की हालत में रोडवेज बस कंडक्टर उसे तालग्राम तिराहा के पास उतार कर चला गया।

सडक़ किनारे बेहोश पड़े युवक को देख वहां लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद दोपहर बाद होश में आए युवक ने बताया कि जहरखुरान उससे 25 हजार रूपये की नगदी और दो मोबाइल लूट ले गए। जानकारी पर युवक के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। परिजनों ने बैग का तलाशी ली, जिसमें एक बैग तो गौरव था, जबकि दूसरा बैग किसी अन्य महिला का था, जिसमें कुछ कपड़ों के साथ मेकअप का सामान रखा हुआ था। युवक की हालत में सुधार होने पर परिजन उसे अपने साथ ले गए।

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