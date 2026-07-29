Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kannauj News: मारपीट कर युवक को किया घायल, जान से मारने की दी धमकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
Follow us on Google News
share

Kannauj News: कन्नौज में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक प्रियांशु के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित के पिता ने चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोपियों ने लाठी, थप्पड़े और बेल्ट से उसे घायल किया। प्रियांशु का इलाज कानपुर में चल रहा है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Kannauj News: मारपीट कर युवक को किया घायल, जान से मारने की दी धमकी

Kannauj News: कन्नौज। सदर कोतवाली क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित के पिता ने चार लोगों के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। क्षेत्र के गांव कपूरपुर कटरी निवासी फूल सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 26 जुलाई की दोपहर करीब दो बजे उनका पुत्र प्रियांशु मोटरसाइकिल से मछा गांव से अपने घर लौट रहा था। जैसे ही वह पैदापुर मोड़ स्थित सैयदपुर बाबा की मजार के पास पहुंचा, वहां पहले से मौजूद आशीष यादव पुत्र कन्हैया, अनुरुद्ध यादव पुत्र विजयपाल यादव निवासी सैगरमऊ तथा उनके दो अज्ञात साथियों ने उसे रोक लिया और रंजिश को लेकर गाली-गलौज शुरू कर दी।

विरोध करने पर आरोपितों ने लाठी-डंडों, थप्पड़ों, घूंसों और बेल्ट से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। घटना में प्रियांशु घायल हो गया, जिसका उपचार कानपुर में चल रहा है। पीड़ित के पिता ने कोतवाली में आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kannauj News Kannauj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।