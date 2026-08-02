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Kannauj News: घर में घुसकर युवक से मारपीट, जान से मारने का प्रयास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: -कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांगछिबरामऊ, संंवाददाता। थाना क्षेत्र के ग्राम बहवलपुर में गांव के ही कुछ लोगों ने घर में घुसकर एक युवक के साथ गाल

Kannauj News: घर में घुसकर युवक से मारपीट, जान से मारने का प्रयास

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। थाना क्षेत्र के ग्राम बहवलपुर में गांव के ही कुछ लोगों ने घर में घुसकर एक युवक के साथ गालीगलौज कर मारपीट की और उसका गला दबाकर जान से करने का प्रयास किया। चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग आ गए, तब वह लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी गई है। ग्राम बहबलपुर निवासी उदयवीर पुत्र सोवरन सिंह ने थाना पुलिस को तहरीर देकर गांव के ही पांच लोगों पर घर में घुसकर बेटे के साथ मारपीट करने और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है।

तहरीर के अनुसार 26 जुलाई की शाम करीब 6:30 बजे उनका पुत्र घर पर अकेला था। तभी गांव के ही कुछ लोग लाठी-डंडे लेकर घर में घुस आए और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपितों ने युवक की पिटाई कर उसका गला दबा दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और युवक को बचाया। पीड़ित का आरोप है कि जाते समय आरोपितों ने जान से मारने की धमकी दी तथा घर के बाहर खड़ी टाटा सफारी में भी तोड़फोड़ की। घटना से परिवार में दहशत का माहौल है। पीड़ित ने पुलिस से आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

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