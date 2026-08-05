Kannauj News: महिलाओं पर अश्लील टिप्पणियां करने वाला गिरफ्तार
Kannauj News: कस्बा सौरिख में एक युवक को महिलाओं और छात्राओं पर अश्लील टिप्पणियां करने के आरोप में पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी ने एक युवती को भद्दे शब्दों से परेशान किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया।
Kannauj News: सौरिख, संवाददाता। कस्बा सौरिख क्षेत्र में महिलाओं और छात्राओं पर अश्लील टिप्पणियां करने वाले एक युवक को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उपनिरीक्षक सुबोध कुमार सहाय को मंगलवार को मुखबिर से सूचना मिली एक युवक ऋषिभूमि चौराहे के पास खड़ा होकर आने-जाने वाली लड़कियों और महिलाओं पर फब्तियां कस रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची और निगरानी शुरू की। पुलिस ने देखा कि एक युवती के वहां से गुजरने पर आरोपी युवक ने अशोभनीय बातें करते हुए उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। इससे युवती असहज होकर वहां से चली गई।
घटना की पुष्टि होते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। पकड़े गए युवक ने अपना नाम इस्लाम पुत्र अलाउद्दीन, निवासी राजापुर बताया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया।
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