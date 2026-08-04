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Kannauj News: कब्जे का विरोध करने पर महिला से मारपीट, तीन नामजद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: छिबरामऊ में सरिता, जो ग्राम बहबलपुर की निवासी हैं, ने तीन लोगों के खिलाफ अपनी जमीन पर अवैध कब्जा और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आरोपियों ने विरोध करने पर सरिता के साथ मारपीट की। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है।

Kannauj News: कब्जे का विरोध करने पर महिला से मारपीट, तीन नामजद

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बहबलपुर निवासी सरिता पत्नी दीप सिंह ने जमीन पर अवैध कब्जे का विरोध करने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के अनुसार, वह अपनी जमीन पर मौजूद थी, तभी गांव के कश्मीर पुत्र बलवीर जाटव, बंटू पुत्र राजेंद्र सिंह तथा एक अन्य व्यक्ति जबरन जमीन पर कब्जा करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसों और लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे उसके हाथ, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं।

शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। महिला की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। विवेचना उपनिरीक्षक रविंद्र सिंह को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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