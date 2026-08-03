Kannauj News: जंगली जानवर ने भैंस के बच्चे पर बोला हमला
Kannauj News: विशुनगढ़ के नगला महुआ गांव में एक जंगली जानवर ने रात में हमला कर रिंकू वर्मा के भैंस के बच्चे को घायल कर दिया। ग्रामीणों ने शोर मचाकर जानवर को जंगल की ओर खदेड़ दिया। इससे पहले कई पालतू पशुओं के भी हमले हुए हैं, जिससे गांव में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से सहायता मांगी है।
Kannauj News: विशुनगढ़। ग्राम पंचायत असलताबाद के मजरा नगला महुआ में बीती रात एक जंगली जानवर गांव में घुस आया। उसने रिंकू वर्मा पुत्र भान सिंह के भैंस के बच्चे पर हमला कर घायल कर दिया। जानवर की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शोर मचाकर उसे जंगल की ओर खदेड़ दिया। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी शैलेंद्र राजपूत के भैंस के बच्चे समेत कई पालतू पशुओं को जंगली जानवर अपना शिकार बना चुका है। लगातार बढ़ रहे हमलों से गांव में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने और जंगली जानवर को पकड़वाने की मांग की है।
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