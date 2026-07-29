Kannauj News: विशुनगढ़ में दो माह से पानी की समस्या, ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन
Kannauj News: फोटो 6 पानी की समस्या को लेकर खाली डिब्बा बाल्टी लेकर प्रदर्शन करते हुए विशुनगढ़ के लोग।- करोड़ों की टंकी बनी सफेद हाथीविशुनगढ़, संंवाददाता। कस्बे में
Kannauj News: विशुनगढ़, संवाददाता। कस्बे में करोड़ों रुपये की लागत से बनी पेयजल टंकी सफेद हाथी साबित हो रही है। पिछले दो माह से ग्रामीणों को इस टंकी से एक बूंद पानी तक नहीं मिल रहा है। बुधवार को समस्या से त्रस्त महिलाओं और पुरुषों ने टंकी के पास एकत्र होकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने उप जिलाधिकारी और बीडीओ को शिकायती प्रार्थना-पत्र सौंपकर समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की। कस्बे के नेम कुमार, विजय बाबू, सय्यूम सिद्दीकी, सत्यपाल, अनुपम यादव, मुन्नालाल, दीपक, प्रमोद, राहुल, विजय सिंह, बिटोला देवी, गुड्डी रानी, मीरा, ममता सहित दर्जनों महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। नेम कुमार ने अधिकारियों से कहा कि टंकी बनने के बावजूद पानी न मिलने से ग्रामीणों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।
महिलाओं को दूर से पानी लाना पड़ रहा है। उन्होंने जल्द से जल्द पानी की आपूर्ति बहाल करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने चेतावनी दी कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन से अपेक्षा की जा रही है, कि शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेते हुए टंकी को चालू कराया जाए, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके।
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