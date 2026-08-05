Kannauj News: मामूली विवाद में दबंगों ने दंपती को बेरहमी से पीटा
Kannauj News: सौरिख के ग्राम तरींद में एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप धारण कर लिया। भैंस द्वारा सड़क पर गोबर करने को लेकर हुआ विवाद दंपती पर लाठी-डंडों से हमले में बदल गया। घटना में दंपती को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
Kannauj News: सौरिख, संवाददाता। थाना क्षेत्र के ग्राम तरींद में एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। भैंस द्वारा सडक़ पर गोबर करने की बात को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि गांव के कुछ दबंगों ने एक दंपती पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। घटना से गांव में सनसनी फैल गई। पीडि़ता रेखा पत्नी अरविंद कुमार ने थाने में दी गई तहरीर में बताया कि 3 अगस्त की रात को उनकी भैंस ने सडक़ पर गोबर कर दिया था। इसी बात को लेकर गांव के पिंटू बाथम, उपेन्द्र उर्फ छोटे पुत्रगण राधेश्याम, अमित व भोले पुत्र सर्वेश कुमार ने विवाद शुरू कर दिया।
आरोप है कि देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया और चारों आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए अरविंद कुमार को घेरकर मारपीट शुरू कर दी। पति को बचाने पहुंची रेखा को भी हमलावरों ने नहीं बख्शा और एकराय होकर लाठी-डंडों से दोनों की बेरहमी से पिटाई कर दी। दंपती के शोर मचाने पर जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। हमले में दंपती को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। घटना के बाद से पीडि़त परिवार में दहशत का माहौल है। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।