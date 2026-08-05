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Kannauj News: मामूली विवाद में दबंगों ने दंपती को बेरहमी से पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: सौरिख के ग्राम तरींद में एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप धारण कर लिया। भैंस द्वारा सड़क पर गोबर करने को लेकर हुआ विवाद दंपती पर लाठी-डंडों से हमले में बदल गया। घटना में दंपती को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

Kannauj News: मामूली विवाद में दबंगों ने दंपती को बेरहमी से पीटा

Kannauj News: सौरिख, संवाददाता। थाना क्षेत्र के ग्राम तरींद में एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। भैंस द्वारा सडक़ पर गोबर करने की बात को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि गांव के कुछ दबंगों ने एक दंपती पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। घटना से गांव में सनसनी फैल गई। पीडि़ता रेखा पत्नी अरविंद कुमार ने थाने में दी गई तहरीर में बताया कि 3 अगस्त की रात को उनकी भैंस ने सडक़ पर गोबर कर दिया था। इसी बात को लेकर गांव के पिंटू बाथम, उपेन्द्र उर्फ छोटे पुत्रगण राधेश्याम, अमित व भोले पुत्र सर्वेश कुमार ने विवाद शुरू कर दिया।

आरोप है कि देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया और चारों आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए अरविंद कुमार को घेरकर मारपीट शुरू कर दी। पति को बचाने पहुंची रेखा को भी हमलावरों ने नहीं बख्शा और एकराय होकर लाठी-डंडों से दोनों की बेरहमी से पिटाई कर दी। दंपती के शोर मचाने पर जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। हमले में दंपती को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। घटना के बाद से पीडि़त परिवार में दहशत का माहौल है। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

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