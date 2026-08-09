Kannauj News: नदी में कूदकर भागे चोरों को ग्रामीणों ने दौड़ाकर दबोचा

Kannauj News: सौरिख, संवाददाता। सकरावा थाना क्षेत्र के सराय प्रताप गांव में बकरी चोरी की वारदात शनिवार को उस समय सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच गई, जब ग्रामीणों ने फिल्मी अंदाज में चोरों का पीछा कर उन्हें नदी में कूद कर दबोच लिया। जान बचाने के लिए चोर ईशन नदी में कूद पड़े, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने भी बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी और करीब आधा किलोमीटर तक पीछा कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार, सराय प्रताप निवासी आरती देवी पुत्री जलसिंह के घर के बाहर बंधी बकरी को शुक्रवार रात पड़ोसी गांव उड़ेलापुर के चोर खोल ले गए।

शनिवार सुबह चोरों ने बकरी को सौरिख नगर पंचायत परिसर में लगने वाले बकरी बाजार में बेच दिया। सुबह जब परिजनों को चोरी का पता चला तो हडक़ंप मच गया। पीडि़त परिवार बाजार पहुंचा और अपनी बकरी को पहचान लिया, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पीडि़त परिवार ग्रामीणों के साथ चोरों की तलाश में जुट गया। पीछा होता देख आरोपी घबरा गए और ईशन नदी में कूदकर भागने लगे, लेकिन ग्रामीणों ने हार नहीं मानी। नदी पार कर विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के कैरदा गांव के पास दोनों चोरों को घेरकर दबोच लिया गया। इसी बीच सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और ग्रामीणों की मदद से आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और काफी देर तक हंगामा चलता रहा। ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए चोरों को पुलिस के हवाले करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, हालांकि आपका अपना अखबार हिंदुस्तान ऐसे किसी भी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस दुस्साहसिक घटना ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं ग्रामीणों की बहादुरी की चर्चा हर जुबान पर है। थानाध्यक्ष नागेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि घटना स्थल सकरावा क्षेत्र का है, इसलिए आगे की कार्रवाई संबंधित थाना पुलिस द्वारा की जाएगी।