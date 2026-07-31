Kannauj News: चौपाल में सीडीओ के सामने ग्रामीणों ने रखी समस्याएं
Kannauj News: खुबरियापुर की ग्राम पंचायत में चौपाल का आयोजन किया गया। सीडीओ राजेंद्रप्रकाश श्रीवास ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और शीघ्र समाधान का भरोसा दिया। ग्रामीणों ने आवास और पेंशन से संबंधित शिकायतें कीं। खंड विकास अधिकारी और अन्य अधिकारियों ने योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। विकास खंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत खुबरियापुर में चौपाल का आयोजन किया गया। यहां पहुंचे सीडीओ ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। साथ ही उनके शीघ्र निराकरण किए जाने का भरोसा दिलाया। ग्राम पंचायत खुबरियापुर में सीडीओ राजेंद्रप्रकाश श्रीवास की मौजूूदगी में चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें तमाम समस्याओं से अवगत कराया। चौपाल के दौरान एक ग्रामीण ने आवास की मांग को लेकर पत्र सौंपा, जबकि दो लोगों ने पेंशन न आने की शिकायत की। हालांकि संबंधित अधिकारियों को शीघ्र शिकायत निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को तमाम योजनाओं से अवगत कराया।
साथ ही महिलाओं को स्वयं सहायता समूह और उससे होने वाले फायदों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। चौपाल के दौरान खंड विकास अधिकारी दीपांकर आर्य, एडीओ आईएसबी अनिल कुमार, एडीओ समाजकल्याण शिशुपाल सिंह, सचिव मृदुल दुबे, ग्राम प्रधान बबलू बाथम आदि मौजूद रहे। उधर, महमूदपुर जागीर में आयोजित हुई चौपाल में जेई एमआई उदयभान ने ग्रामीणों की शिकायतों का सुना। साथ ही उनकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण किए जाने का भरोसा दिया।
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