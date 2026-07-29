Kannauj News: बीच-बचाव करना ग्राम प्रधान को पड़ा महंगा
Kannauj News: - गाली-गलौज व अभद्रता का आरोपसिकंदरपुर, संंवाददाता। चौकी क्षेत्र के ग्राम सदारी नगला के ग्राम प्रधान ने दो युवकों पर गाली-गलौज और अभद्रता का आरोप लगात
Kannauj News: सिकंदरपुर, संवाददाता। चौकी क्षेत्र के ग्राम सदारी नगला के ग्राम प्रधान ने दो युवकों पर गाली-गलौज और अभद्रता का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। प्रधान ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्राम प्रधान अजय पाल सिंह ने बताया कि 28 जुलाई की शाम करीब 8 बजे सिकंदरपुर से अपने गांव नगला सदारी जा रहे थे। करमुल्लापुर चौराहे पर कुछ बच्चों के बीच विवाद होता देख वह प्रधान होने के नाते रुक गए और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। आरोप है कि इसी दौरान वहां मौजूद जीतू पुत्र दिलेराम तथा अरुण (जीतू का रिश्तेदार) उन पर भड़क गए और गाली-गलौज करने लगे।
विरोध करने पर दोनों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। ग्राम प्रधान का कहना है कि इस घटना से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। उन्होंने सिकंदरपुर चौकी प्रभारी को तहरीर देकर दोनों आरोपियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में सिकंदरपुर चौकी प्रभारी गजेंद्र पाल सिंह ने बताया की प्रधान से अभद्रता करने वाले आरोपी की तलाश की जा रही है। जनप्रतिनिधि प्रधान के साथ हुई अभद्रता कतई बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
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