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Kannauj News: कोर्ट के आदेश पर वाहन लूट का मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र में वाहन लूट के मामले में पीड़ित ने न्यायालय का सहारा लिया है। पीड़ित का आरोप है कि 15 अप्रैल 2025 को उसके बोलेरो पिकअप से अज्ञात लोगों ने चाबी छीनकर वाहन चुरा लिया। पुलिस द्वारा शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने कोर्ट में आवेदन किया।

Kannauj News: कोर्ट के आदेश पर वाहन लूट का मुकदमा दर्ज

Kannauj News: कन्नौज। सदर कोतवाली क्षेत्र में वाहन लूट के मामले को लेकर पीड़ित में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नई दिल्ली निवासी वेद प्रकाश तिवारी ने न्यायालय में गुहार लगाते हुए बताया कि, 15 अप्रैल 2025 को वेद प्रकाश तिवारी अपने बोलेरो पिकअप वाहन से तिर्वा की ओर जा रहे थे। आरोप है कि पाल चौराहे के पास चाय पीने के दौरान स्कॉर्पियो सवार दो अज्ञात लोग पहुंचे और खुद को फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बताकर वाहन की चाबी छीन ली। इसके बाद दोनों आरोपी पिकअप लेकर फरार हो गए।पीड़ित

का कहना है कि वाहन में लगभग 30 हजार रुपये नकद, चेक, जरूरी दस्तावेज और मैकेनिकल सामान रखा था। घटना के तुरंत बाद उन्होंने डायल-112 पर सूचना दी और पुलिस चौकी व कोतवाली में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थना पत्र भेजा, फिर भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। अंत में पीड़ित में न्यायालय की शरण ली है। पीड़ित ने न्यायालय में दायर प्रार्थना पत्र में यह भी कहा कि वाहन पर फास्टैग से लगातार टोल कट रहा है और आशंका है कि उसका उपयोग किसी आपराधिक गतिविधि में किया जा सकता है। अदालत के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है

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