Kannauj News: रास्ता भटके चार मासूमों को परिजनों से मिलाने वाले पुलिसकर्मी सम्मानित
Kannauj News: छिबरामऊ के पुलिसकर्मियों ने चार मासूम बच्चों को सुरक्षित उनके परिजनों से मिलाने के लिए प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया। एसपी विनोद कुमार ने उनकी तत्परता और मानवता को सराहा। बच्चों की पहचान के लिए पीआरवी-6311 ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की और अंततः उनकी मां का पता लगाया।
Kannauj News: छिबरामऊ। मानवीय संवेदनशीलता और तत्परता का परिचय देने वाले यूपी-112 की पीआरवी-6311 पर तैनात पुलिसकर्मियों को एसपी विनोद कुमार ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। यह सम्मान 30 जुलाई को थाना छिबरामऊ क्षेत्र के कांशीराम अपार्टमेंट, छिबरामऊ बाईपास के पास रास्ता भटके चार मासूम बच्चों को सकुशल उनके परिजनों से मिलाने के लिए दिया गया। सूचना मिलने पर पीआरवी-6311 तत्काल मौके पर पहुंची, जहां लगभग 2, 3, 4 और 5 वर्ष आयु के चार बच्चे मिले, जो अपना नाम-पता बताने में असमर्थ थे। पुलिसकर्मियों ने बच्चों को सुरक्षित संरक्षण में लेकर आसपास के क्षेत्रों में उनकी पहचान कराने का प्रयास किया।
पीए सिस्टम से लगातार उद्घोषणा कराई गई और स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई। अथक प्रयासों के बाद बच्चों की माता का पता लगाया गया। आवश्यक सत्यापन और पहचान सुनिश्चित करने के उपरांत चारों बच्चों को सकुशल उनकी माता के सुपुर्द कर दिया गया। साथ ही पूरे प्रकरण की सूचना थाना छिबरामऊ को भी दी गई। इस सराहनीय कार्य के लिए कमांडर वीरेंद्र सिंह निरंजन, सब कमांडर शिवानी धामा, प्रियंका चौधरी तथा पायलट गुलशन चौधरी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिसकर्मियों की सराहना करते हुए भविष्य में भी इसी संवेदनशीलता और निष्ठा के साथ कर्तव्य निभाने की प्रेरणा दी।
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