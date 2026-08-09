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Kannauj News: खाद की कमी की अफवाहों पर डीएम का वार, बोले- पर्याप्त है उर्वरक का स्टॉक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: - 17,249 मीट्रिक टन यूरिया, 7,247 मीट्रिक टन डीएपी और 14,936 मीट्रिक टन एनपीके उपलब्ध-57 सहकारी समितियों पर भी खाद उपलब्ध, स्टॉक घटते ही पीसीएफ से भेज

Kannauj News: खाद की कमी की अफवाहों पर डीएम का वार, बोले- पर्याप्त है उर्वरक का स्टॉक

Kannauj News: कन्नौज। जिले में उर्वरक की कमी और किसानों को खाद के लिए परेशान होने की अफवाहों के बीच जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री शनिवार को गुरसहायगंज के लवी खाद भंडार पर अचानक पहुंच गए। उन्होंने दुकान पर उपलब्ध यूरिया, डीएपी और एनपीके के स्टॉक के साथ बिक्री पंजिका, स्टॉक पंजिका और रेट बोर्ड की जांच की। अभिलेख और रेट बोर्ड अद्यतन मिलने पर उन्होंने किसानों को निर्धारित दर पर ही खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है। किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए निजी बिक्री केंद्रों के साथ सभी 57 सहकारी समितियों पर भी खाद उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में जिले में करीब 17,249 मीट्रिक टन यूरिया, 7,247 मीट्रिक टन डीएपी और 14,936 मीट्रिक टन एनपीके उपलब्ध है। उन्होंने दुकानदारों को निर्देश दिया कि खाद की बिक्री और स्टॉक का विवरण पंजिकाओं में नियमित रूप से दर्ज किया जाए। किसी किसान से निर्धारित दर से अधिक कीमत न ली जाए और उर्वरक वितरण में किसी भी तरह की अनियमितता सामने आने पर कार्रवाई की जाए। आवश्यकता के अनुसार किसी केंद्र पर स्टॉक कम होने पर पीसीएफ के माध्यम से तत्काल खाद भेजने की व्यवस्था की जा रही है। डीएम ने किसानों से आधार कार्ड, खतौनी और फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से ही उर्वरक खरीदने की अपील की। साथ ही अनावश्यक भीड़ और अफवाहों से बचने को कहा। निरीक्षण के दौरान दुकान परिसर में सुरक्षा और आवागमन के लिए ढलान पर रैंप के पास लोहे की ग्रिल लगवाने के भी निर्देश दिए। इस दौरान जिला कृषि अधिकारी और अपर जिला सहकारिता अधिकारी मौजूद रहे.

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जिले में 17 हजार टन से अधिक यूरिया उपलब्ध

जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में वर्तमान में करीब 17,249 मीट्रिक टन यूरिया, 7,247 मीट्रिक टन डीएपी और 14,936 मीट्रिक टन एनपीके उपलब्ध है। निजी बिक्री केंद्रों के अलावा जिले की सभी 57 सहकारी समितियों पर भी पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया गया है। किसी समिति या बिक्री केंद्र पर स्टॉक कम होने पर पीसीएफ के माध्यम से तत्काल नई खेप भेजी जा रही है।

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आधार, खतौनी और फार्मर रजिस्ट्री से ही खरीदें खाद

डीएम ने किसानों से अपील की कि वे आधार कार्ड, खतौनी और फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही खाद खरीदें। अनावश्यक भीड़ लगाने और अफवाहों पर भरोसा करने से बचें। उन्होंने दुकान परिसर में किसानों की सुविधा और सुरक्षा के लिए रैंप के पास लोहे की ग्रिल लगवाने के निर्देश भी दिए। इस दौरान जिला कृषि अधिकारी और अपर जिला सहकारिता अधिकारी मौजूद रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किसान खाद कैसे खरीद सकते हैं?
किसान आधार कार्ड, खतौनी और फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के तहत खाद खरीद सकते हैं।
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