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Kannauj News: व्यापारी हितों की रक्षा के लिए संगठन सदैव तत्पर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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Kannauj News: छिबरामऊ में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाध्यक्ष आनंद गुप्ता का स्वागत हुआ। बैठक में व्यापारियों की समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की गई। संगठन का विस्तार करते हुए नीरज भाटिया को जिला उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को महत्वपूर्ण पदों पर मनोनीत किया गया।

व्यापारी हितों की रक्षा के लिए संगठन सदैव तत्पर
व्यापारी हितों की रक्षा के लिए संगठन सदैव तत्पर

Kannauj News: छिबरामऊ, संवाददाता। नगर की निगम मंडी स्थित नीरज भाटिया के प्रतिष्ठान पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन के जिलाध्यक्ष आनंद गुप्ता का व्यापारियों ने फूल-मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान संगठन के विस्तार के साथ व्यापारियों की समस्याओं और उनके समाधान पर भी चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष आनंद गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री एवं पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल तथा प्रदेश अध्यक्ष नितिन अग्रवाल, जो प्रदेश सरकार में आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश महामंत्री एवं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ब्रजेश शुक्ला के मार्गदर्शन में संगठन लगातार व्यापारियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है तथा व्यापारियों के हित इस संगठन में पूरी तरह सुरक्षित हैं। बैठक के दौरान संगठन का विस्तार करते हुए नीरज भाटिया को जिला उपाध्यक्ष, योगेशचंद यादव एवं प्रदीप गुप्ता राणा को जिला मंत्री, विनोद गुप्ता को नगर संरक्षक, शिवम अग्रवाल, पुनीत भारद्वाज और विक्रम सिंह को नगर उपाध्यक्ष तथा डॉ.सौरभ गोयल एवं अभय गुप्ता को नगर मंत्री मनोनीत किया गया। इस अवसर पर जिला कोषाध्यक्ष उमेश मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष रॉबिन मिश्रा, नगर अध्यक्ष गौरव गोयल एडवोकेट, नगर महामंत्री राहुल शर्मा सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।

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